Просто, быстро и вкусно: рецепт колбасы на Пасху, который не требует много хлопот
Колбаса – обязательный атрибут пасхальной корзины. И хотя полки магазинов перед праздниками пестрят готовыми изделиями, ее можно приготовить дома.
Сделать ее совсем не сложно – понадобится только мясо, специи и немного времени. К тому же вы сами контролируете составляющие и "подгоняете" колбасу на ваш вкус, информирует 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Ее можно запечь в духовке или закоптить для более насыщенного аромата.
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– 1 килограмм говядины;
– 300 граммов сала;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 чайные ложки кориандра;
– 0,5 литра воды.
Приготовление:
- Половину фарша пропустите через мясорубку, другую половину мелко порежьте.
- Сало также пропустите через мясорубку.
- Смешайте мясо, сало и специи.
- Хорошо вымесите и поставьте в холодильник на ночь.
- Выньте массу из холодильника и добавьте ледяную воду.
- Сформируйте колбаски с помощью мясорубки.
- Колбаски можно коптить или запекать – выбирайте способ приготовления по вкусу.
- Для запекания в духовке разогрейте ее до 180 градусов. Выложите колбаски на противень, застеленный пергаментом, или на решетку, подставив под нее форму для стекания жира. Запекайте примерно 40 – 50 минут.
- Для копчения колбасок хорошо разогрейте коптильню.
- Коптите сначала на слабом жаре, пока колбаски не приобретут красивый золотисто-коричневый цвет.
- Затем сделайте огонь немного сильнее и держите еще некоторое время, пока они не станут полностью готовыми.
Приятного аппетита!
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