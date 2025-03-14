Просто, быстро и вкусно: рецепт колбасы на Пасху, который не требует много хлопот

Колбаса – обязательный атрибут пасхальной корзины. И хотя полки магазинов перед праздниками пестрят готовыми изделиями, ее можно приготовить дома.

Сделать ее совсем не сложно – понадобится только мясо, специи и немного времени. К тому же вы сами контролируете составляющие и "подгоняете" колбасу на ваш вкус, информирует 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Ее можно запечь в духовке или закоптить для более насыщенного аромата.

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Рецепт домашней колбасы

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 1 килограмм говядины;

– 300 граммов сала;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 2 чайные ложки кориандра;

– 0,5 литра воды.

Приготовление:

Половину фарша пропустите через мясорубку, другую половину мелко порежьте. Сало также пропустите через мясорубку. Смешайте мясо, сало и специи. Хорошо вымесите и поставьте в холодильник на ночь. Выньте массу из холодильника и добавьте ледяную воду. Сформируйте колбаски с помощью мясорубки. Колбаски можно коптить или запекать – выбирайте способ приготовления по вкусу. Для запекания в духовке разогрейте ее до 180 градусов. Выложите колбаски на противень, застеленный пергаментом, или на решетку, подставив под нее форму для стекания жира. Запекайте примерно 40 – 50 минут. Для копчения колбасок хорошо разогрейте коптильню. Коптите сначала на слабом жаре, пока колбаски не приобретут красивый золотисто-коричневый цвет. Затем сделайте огонь немного сильнее и держите еще некоторое время, пока они не станут полностью готовыми.

Приятного аппетита!

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