Их любят все еще с детства: конфеты "Коровка" из 3 ингредиентов

"Коровка" – конфеты, которые продолжают завоевывать сердца любителей сладкого еще с детства. Известные своим насыщенным вкусом и привлекательной сладостью, это лакомство есть в каждом магазине, но его легко приготовить самому.

Для этого понадобится всего 3 ингредиента. Как приготовить конфеты "Коровка" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments. Читайте также Печь его – сплошное удовольствие: простой и быстрый рецепт песочного печенья Конфеты "Коровка" Время: 1 час

1 час Порции: 1 Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 300 миллилитров сгущенного молока;

– 200 граммов сахара. Приготовление: В кастрюлю положите сливочное масло, растопите его и введите сгущенное молоко, сахар. Помешайте массу и доведите до кипения.

Когда закипит, уменьшите огонь и варите еще 15 минут. Периодически помешивайте массу. Как только она станет карамельного оттенка – снимайте с огня.

Форму застелите пергаментом и вылейте массу, разровняйте и оставьте стоять в течение 30 минут для застывания. Все готово – просто разрежьте на брусочки. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: воздушный сезонный пирог с вишней.