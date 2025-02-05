Никакие магазинные не сравняются: быстрые шоколадные конфеты с орехами

Шоколад и орехи – это дуэт, который дарит невероятное наслаждение. И подарить его себе и родным можно за несколько минут и без особых хлопот.

Приготовленные собственноручно сладости всегда вкуснее всего. Даже когда речь идет о конфетах, необязательно идти в магазин, ведь есть возможность сделать самому, не тратя много времени и сил. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "На пенсии" и насладиться вкусом любимых конфет с орешками. Интересно Сварятся втрое быстрее: как правильно замачивать бобовые Рецепт конфет "Метеорит" Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов поджаренных орехов (грецких, фундука, миндаля, арахиса);

– 1 яичный белок;

– 70 граммов сахарной пудры;

– ванильный сахар по вкусу;

– 200 граммов черного шоколада. Приготовление: Измельчите орехи в блендере, но не слишком мелко. В кастрюле с толстым дном смешайте яичный белок, сахарную пудру и ванильный сахар. Добавьте большую часть измельченных орехов и поставьте на плиту на средний огонь. Держите смесь на огне примерно 10 минут, постоянно помешивая. Затем добавьте оставшиеся орехи и тщательно перемешайте до однородности. Из ореховой массы сформируйте конфеты и отправьте их в холодильник на 10 минут. Растопите шоколад на водяной бане. Окунайте конфеты в растопленный шоколад с помощью вилки и выкладывайте на доску с пергаментом. Дайте конфетам остыть. Приятного аппетита! Блюдо на семью за несколько минут: быстрый рецепт ленивых вареников.