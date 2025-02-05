Никакие магазинные не сравняются: быстрые шоколадные конфеты с орехами
Шоколад и орехи – это дуэт, который дарит невероятное наслаждение. И подарить его себе и родным можно за несколько минут и без особых хлопот.
Приготовленные собственноручно сладости всегда вкуснее всего. Даже когда речь идет о конфетах, необязательно идти в магазин, ведь есть возможность сделать самому, не тратя много времени и сил. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "На пенсии" и насладиться вкусом любимых конфет с орешками.
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Рецепт конфет "Метеорит"
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов поджаренных орехов (грецких, фундука, миндаля, арахиса);
– 1 яичный белок;
– 70 граммов сахарной пудры;
– ванильный сахар по вкусу;
– 200 граммов черного шоколада.
Приготовление:
Измельчите орехи в блендере, но не слишком мелко.
В кастрюле с толстым дном смешайте яичный белок, сахарную пудру и ванильный сахар. Добавьте большую часть измельченных орехов и поставьте на плиту на средний огонь.
Держите смесь на огне примерно 10 минут, постоянно помешивая. Затем добавьте оставшиеся орехи и тщательно перемешайте до однородности.
Из ореховой массы сформируйте конфеты и отправьте их в холодильник на 10 минут.
Растопите шоколад на водяной бане.
Окунайте конфеты в растопленный шоколад с помощью вилки и выкладывайте на доску с пергаментом. Дайте конфетам остыть.
Приятного аппетита!
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