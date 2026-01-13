Не переплачивайте за "Рафаэлло", их можно приготовить дома: известные конфеты из простых ингредиентов

Кокосовые конфеты давно перестали быть мелочью – в магазине за них просят немало денег. Вы можете пойти другим путем, приберечь бюджет и подарить себе еще большую порцию наслаждения.

Несколько доступных ингредиентов, полчаса времени – и получается десерт, который вкусом ничем не уступает фабричному, а иногда и превосходит его, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij Przepis. Без лишней сладости, с нежной текстурой и настоящим орехом внутри – все то, за что мы так любим "Рафаэлло".

Как приготовить домашние "Рафаэлло"?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов белого шоколада;

– 50 граммов сливочного масла;

– 25 граммов сахарной пудры;

– 3/4 стакана кокосовой стружки для начинки;

– примерно 20 очищенных миндальных орехов;

– 1/2 стакана кокосовой стружки для обвалки.

Любимые конфеты своими руками / Фото Przyslij Przepis

Приготовление:

Разломайте белый шоколад на небольшие кусочки и растопите его на водяной бане или в микроволновой печи до гладкой консистенции. Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до пышной светлой массы, после чего медленно, постоянно помешивая, введите растопленный шоколад. Добавьте кокосовую стружку для начинки и аккуратно перемешайте ложкой до однородности. Поставьте массу в холодильник примерно на 30 минут, чтобы она слегка загустела. Из охлажденной смеси сформируйте небольшие шарики, в центр каждого вложите миндальный орех, после чего тщательно обваляйте их в кокосовой стружке. Готовые конфеты выложите на тарелку и уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы они хорошо стабилизировались и держали форму.

Что такое кокосовая стружка?

Кокосовая стружка – это измельченная мякоть спелого кокоса, плода кокосовой пальмы, без которой сложно представить современную кондитерку, пишет Банка специй. Ее изготавливают из белой части ореха – мякоть измельчают, высушивают, обычно при высокой температуре, а затем просеивают.

В результате получаются мелкие хлопья или гранулы с выразительным ароматом и нежной текстурой. Этот ингредиент давно вышел за пределы выпечки.

Из кокосовой стружки готовят конфеты вроде "Рафаэлло", печенье, торты и пирожные, добавляют ее в напитки, в частности для приготовления кокосового молока. Она подходит и для панировки, и как съедобное украшение для десертов.

Отдельно ее ценят в домашней косметике – для скрабов и натуральных масел.

