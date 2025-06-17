Совершенный вкус лета: нежнейшие корзинки с клубникой – это нереально вкусно

Десерты с клубникой сейчас пользуются наибольшим спросом. А еще лучше, когда они приготовлены собственноручно.

Корзинки с клубникой – это не только просто, но и невероятно вкусно. Они выглядят как с витрины кондитерской, а на вкус еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт корзинок с клубникой

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов клубники;

– сок половины лимона;

– 1 яйцо;

– 75 граммов сахара;

– щепотка соли и ванилина;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 125 граммов ванильного йогурта;

– 300 граммов муки;

– 7 граммов разрыхлителя;

– 1 чайная ложка коричневого сахара;

– щепотка корицы.

Приготовление:

Клубнику промойте, обсушите и разрежьте на четвертинки. Сбрызните соком лимона, чтобы сохранить яркий цвет и подчеркнуть вкус. В миске взбейте яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилином до однородной консистенции. Добавьте к яичной смеси растительное масло и йогурт. Перемешайте все венчиком до гладкой текстуры. Постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем и замесите густое тесто вручную. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки и сформируйте из них небольшие корзинки. В центр каждой корзинки выложите кусочки клубники, сверху посыпьте смесью сахара и корицы. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 25 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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