Идеальный дуэт не только в пост: котлеты из цуккини и гречки – мясо в них было бы лишним

Эти котлеты придутся по вкусу каждому. Они такие вкусные, что никто и не поймет, что в них нет ни грамма мяса!

На прилавках становится все больше овощей, а значит, нужно пользоваться случаем. Салаты – далеко не единственная опция, и 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом, которым поделился портал "На пенсии". Интересно Легендарное блюдо украинских Карпат: рецепт "железного" борща – аутентичный рецепт Рецепт котлет из цуккини и гречки Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 200 граммов цуккини;

– 70 граммов вареной гречки;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 5 граммов сухого чеснока;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Цуккини натрите на терке, хорошо отожмите сок, выделившийся. Добавьте к нему вареную гречку, яйцо и муку. Приправьте солью и любимыми специями, перемешайте до однородной консистенции. Из полученной массы сформируйте котлетки. Обжаривайте на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита! Перекус – всегда хорошая идея: аппетитная намазка из горбуши.