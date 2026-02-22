Это вкуснее привычных котлет: рецепт из фарша, который не заставит стоять у плиты
- Этот рецепт из фарша позволяет приготовить сочные котлеты в духовке без необходимости стоять у плиты.
- Для приготовления нужно 500 граммов фарша, лук, сухой хлеб, молоко, кетчуп, маринованный огурец и твердый сыр.
Когда обыденность надоела, наступает время для экспериментов. Это блюдо из фарша докажет, что иногда стоит рисковать.
Если есть фарш, но стоять у плиты и жарить котлеты не хочется, куда более простое решение. Включаем духовку, немного колдуем – и сочное мясо уже готово к подаче, рассказывает портал "Господинька".
Интересно Большинство хозяек гасят соду неправильно: что надо знать, чтобы выпечка выросла и была пышной
Как запечь вкусные котлеты из фарша?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 1 лук;
– 3 ломтика сухого хлеба;
– 150 миллилитров молока или воды;
– соль и перец по вкусу;
дополнительно:
– 3 столовые ложки кетчупа;
– 1 маринованный лук;
– 1 маринованный огурец;
– 120 граммов твердого сыра.
Вкус, который захочется повторить / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Хлеб замачиваем в молоке или воде.
- Мясо пропускаем через мясорубку вместе с луком.
- Фарш солим, перчим и взбиваем 10 раз. Ставим на несколько минут в холодильник, чтобы все вкусы хорошо соединились.
- Формируем котлеты, поливаем кетчупом, посыпаем маринованным луком и огурцом.
- Наверх выкладываем сыр.
- Запекаем 25 – 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Как выбрать качественный фарш?
В идеале стоит выбрать кусок мяса и попросить его смолоть прямо перед вами. Так вы точно будете уверены в качестве продукта, рассказывает портал Fajne gotowanie.
Если же такой возможности нет, хорошо осмотрите цвет. кисний говяжий фарш должен быть ярко-красным, свиной - розовым, а куриный - нежно-розовым. Избегайте мяса с серым или зеленоватым оттенком, это признак окисления и размножения бактерий.
Также запомните, что фарш должен быть однородным, а не превращенным в кашу. Если в лотке много жидкости, это может означать, что мясо было предварительно заморожено или в него добавили воду для увеличения веса.
Какие рецепты попробовать?
Салат из пекинской капусты – это всегда удачное решение.
А торт "Лебединый пух" заставит на время забыть о других десертах.