Крафин – одна из главных звезд пасхальных праздников. Если вы сторонник оригинальности и изящества, то просто обязаны попробовать это наслаждение.

Крафин только недавно стал открытием для широкой публики, однако его уже успели полюбить все. Нежный вкус и яркий вид – это именно то, что нужно для пасхального стола, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт краффина

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов молока;

– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов;

– 125 граммов сахара;

– 1 яйцо + 2 желтка;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 3 грамма соли;

– цедра 1 апельсина;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 410 граммов муки;

– 140 граммов сливочного масла (40 граммов в тесто и 100 граммов для смазки);

наполнение:

– 100 граммов маковой начинки;

– 100 граммов изюма или цукатов, смоченных в коньяке;

– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

В глубокой миске соединяем все составляющие для теста, кроме сливочного масла, и тщательно вымешиваем до однородной консистенции. После этого добавляем 40 граммов мягкого масла и вмешиваем его до полного поглощения тестом. Накрываем и оставляем на час, чтобы тесто отдохнуло и стало более эластичным. Когда тесто подойдет, делим его пополам. Каждую часть раскатываем в форме прямоугольника. Смазываем поверхность размягченным сливочным маслом (примерно 50 граммов на каждый пласт теста), распределяем начинку и скручиваем в рулет. Каждый рулет разрезаем вдоль почти до конца, оставляя один край целым. Формируем из обеих частей "улитки" или завиток и выкладываем в подготовленные формы для выпекания. Оставляем изделия в теплом месте на 60 – 90 минут, чтобы тесто хорошо поднялось - оно должно увеличиться вдвое. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 градусов с включенной конвекцией, примерно 45 – 55 минут - до золотистой корочки. После охлаждения, по желанию, присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Достояние поколений: лучшая пасха на литр молока.