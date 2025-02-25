Больше не будет кляксой: как придать яичнице желаемую форму с помощью огурца – лайфхак года

Этот интересный секрет точно стоит вашего внимания. Благодаря ему вы сможете придавать яичнице любую желаемую форму.

В следующий раз, когда вы будете готовить яичницу, обязательно воспользуйтесь этим секретом. Он позволит придать яйцу желаемую эстетическую форму, рассказывает 24 Канал.

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Придаем яичные формы

Необязательно иметь дома специальные формочки, чтобы яйца при жарке не растекались некрасивым пятном. Есть куда более простой способ, и для него нужен обычный свежий огурец.

Форма имеет значение / Фото Pixabay

Разрежьте огурец пополам и "нарисуйте" им желаемую форму для яйца на сковородке. Будет выглядеть странно, но этот простой способ творит настоящую магию.

Стоит знать, что огурец не заменит масла, а просто придаст яичнице желаемую форму. Однако если вы имеете сковородку с антипригарным покрытием, то масло и вообще не нужно.

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