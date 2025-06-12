Вкусно и без хлопот: как сделать освежающий крем-суп из огурца
- Крем-суп из огурца будет вкусным даже в жару.
- Этот суп из простых ингредиентов позволит вкусно и быстро накормить всю семью.
Когда на улице жарко, горячих блюд не очень хочется. В таких случаях стоит обратиться к рецептам супов, которые можно подавать холодными.
Этот суп пригодится каждой хозяйке. На его приготовление нужны простые ингредиенты и минимум времени, а результат всегда получается совершенным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт крем-супа из огурца
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 лук;
– 800 граммов огурцов;
– 1 авокадо;
– 50 граммов петрушки;
– 200 миллилитров йогурта;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 500 миллилитров овощного бульона.
Приготовление:
Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на оливковом масле в глубокой сковороде или сотейнике несколько минут до мягкости. Влить сок лимона и хорошо перемешать.
Огурцы тонко нашинковать, добавить к обжаренным овощам и залить все овощным бульоном.
Довести до кипения, уменьшить огонь и варить суп еще примерно 5 минут. Добавить мякоть авокадо и измельченную петрушку.
Взбить суп в блендере до однородной консистенции, после чего добавить йогурт и еще раз перемешать.
Разлить готовое блюдо по тарелкам, по желанию можно украсить.
Приятного аппетита!
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