Вкусно и без хлопот: как сделать освежающий крем-суп из огурца

Когда на улице жарко, горячих блюд не очень хочется. В таких случаях стоит обратиться к рецептам супов, которые можно подавать холодными.

Этот суп пригодится каждой хозяйке. На его приготовление нужны простые ингредиенты и минимум времени, а результат всегда получается совершенным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Интересно Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой Рецепт крем-супа из огурца Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 лук;

– 800 граммов огурцов;

– 1 авокадо;

– 50 граммов петрушки;

– 200 миллилитров йогурта;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 500 миллилитров овощного бульона. Приготовление: Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на оливковом масле в глубокой сковороде или сотейнике несколько минут до мягкости. Влить сок лимона и хорошо перемешать. Огурцы тонко нашинковать, добавить к обжаренным овощам и залить все овощным бульоном. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить суп еще примерно 5 минут. Добавить мякоть авокадо и измельченную петрушку. Взбить суп в блендере до однородной консистенции, после чего добавить йогурт и еще раз перемешать. Разлить готовое блюдо по тарелкам, по желанию можно украсить. Приятного аппетита! Наслаждение вкусом дома: быстрое медовое печенье с начинкой.