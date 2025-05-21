Наслаждение и польза в одной тарелке: готовим ароматный крем-суп со шпинатом и гренками

Сезон ранних овощей открывает много возможностей перед хозяйками. Особенно это касается крем-супов, которые обожают даже те, кто не является поклонником жидких блюд.

Этот крем-суп такой легкий в приготовлении, что его можно готовить хоть через день. Ингредиенты здесь также обычные, а вкус блюда получается таким, что никто не будет жаловаться, что оно часто оказывается на столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт крем-супа из шпината

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 1 стакан 15% сливок;

– 1 луковица;

– 4 картофеля;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2 лавровых листа;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку положите в кастрюлю, добавьте лавровый лист, черный перец горошком и немного соли. Залейте холодной водой и варите на небольшом огне под крышкой около 15 – 20 минут. На сковороде обжарьте измельченный лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте свежий или замороженный шпинат и тушите еще примерно 5 минут, пока шпинат не уменьшится в объеме. Готовую курицу достаньте из бульона. В кастрюлю добавьте нарезанный кубиками картофель и варите до мягкости. Затем добавьте обжаренный шпинат с луком к картофелю в бульоне. Продолжайте варить еще около 10 минут. Выньте лавровый лист. Посолите и поперчите по вкусу, после чего измельчите суп блендером до однородной кремовой консистенции. Немного остудите. Верните кастрюлю на плиту, влейте сливки и нагрейте до горячего состояния, не допуская закипания – иначе сливки могут свернуться. Готовый суп подавайте в тарелках, добавив кусочки отварной курицы и хрустящие сухарики для подачи.

Приятного аппетита!

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