Цей крем-суп такий легкий у приготуванні, що його можна готувати хоч через день. Інгредієнти тут також звичайні, а смак страви виходить таким, що ніхто не буде скаржитися, що вона часто опиняється на столі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт крем-супу зі шпинату

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 1 склянка 15% вершків;

– 1 цибулина;

– 4 картоплі;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки олії;

– 2 лаврових листки;

– сіль та чорний перець до смаку.

Приготування:

Курячу грудку покладіть у каструлю, додайте лавровий лист, чорний перець горошком і трохи солі. Залийте холодною водою і варіть на невеликому вогні під кришкою близько 15 – 20 хвилин. На сковороді обсмажте подрібнену цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте свіжий або заморожений шпинат і тушкуйте ще приблизно 5 хвилин, поки шпинат не зменшиться в об’ємі. Готову курку дістаньте з бульйону. До каструлі додайте нарізану кубиками картоплю й варіть до м’якості. Потім додайте обсмажений шпинат із цибулею до картоплі в бульйоні. Продовжуйте варити ще близько 10 хвилин. Вийміть лавровий лист. Посоліть і поперчіть до смаку, після чого подрібніть суп блендером до однорідної кремової консистенції. Трохи остудіть. Поверніть каструлю на плиту, влийте вершки та нагрійте до гарячого стану, не допускаючи закипання — інакше вершки можуть згорнутися. Готовий суп подавайте в тарілках, додавши шматочки відвареної курки та хрусткі сухарики для подачі.

Смачного!

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