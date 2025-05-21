Цей крем-суп такий легкий у приготуванні, що його можна готувати хоч через день. Інгредієнти тут також звичайні, а смак страви виходить таким, що ніхто не буде скаржитися, що вона часто опиняється на столі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт крем-супу зі шпинату
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 1 склянка 15% вершків;
– 1 цибулина;
– 4 картоплі;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 2 лаврових листки;
– сіль та чорний перець до смаку.
Приготування:
Курячу грудку покладіть у каструлю, додайте лавровий лист, чорний перець горошком і трохи солі. Залийте холодною водою і варіть на невеликому вогні під кришкою близько 15 – 20 хвилин.
На сковороді обсмажте подрібнену цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте свіжий або заморожений шпинат і тушкуйте ще приблизно 5 хвилин, поки шпинат не зменшиться в об’ємі.
Готову курку дістаньте з бульйону. До каструлі додайте нарізану кубиками картоплю й варіть до м’якості.
Потім додайте обсмажений шпинат із цибулею до картоплі в бульйоні. Продовжуйте варити ще близько 10 хвилин.
Вийміть лавровий лист. Посоліть і поперчіть до смаку, після чого подрібніть суп блендером до однорідної кремової консистенції. Трохи остудіть.
Поверніть каструлю на плиту, влийте вершки та нагрійте до гарячого стану, не допускаючи закипання — інакше вершки можуть згорнутися.
Готовий суп подавайте в тарілках, додавши шматочки відвареної курки та хрусткі сухарики для подачі.
Смачного!
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