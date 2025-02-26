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26 февраля, 16:08
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Быстрее, чем бежать в магазин: ароматное кунжутное печенье всего за 15 минут

Марта Касиянчук

Кунжутное печенье – это идеальная выпечка, которая обязательно понравится всем родным. Известное своей длительной свежестью, печенье является удачным дополнением к любому напитку, что делает его универсальным, как к чаепитию, так и к перекусу с молоком.

А самое главное – приготовить его настолько просто, что с ним справится даже ребенок. К тому же понадобится всего 15 минут. Рецептом кунжутного печенья делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера _cooking_home_.

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Кунжутное печенье – рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порции: 10 – 12

Ингредиенты:
– 170 граммов кунжута;
– 70 граммов муки;
– 70 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 1 яйцо;
– 0,5 чайной ложки ванили;
– 60 граммов сливочного масла.

Как приготовить кунжутное печенье: смотрите видео

Приготовление:

  1. Муку просейте. К ней добавьте разрыхлитель и соль, перемешайте.
     
  2. В другой емкости соедините сливочное масло, сахар яйцо и ваниль, перемешайте все до однородности.
     
  3. Соедините масляную массу и сухие ингредиенты.
     
  4. Добавьте предварительно обжаренный и полностью охлажденный кунжут.
     
  5. Перемешайте и влажными руками сформируйте шарики. Выложите на противень застеленный пергаментом – кладите далеко друг от друга, потому что печенье в духовке увеличивает размер.
     
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 6 – 7 минут.

Готово!

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