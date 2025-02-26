Быстрее, чем бежать в магазин: ароматное кунжутное печенье всего за 15 минут
Кунжутное печенье – это идеальная выпечка, которая обязательно понравится всем родным. Известное своей длительной свежестью, печенье является удачным дополнением к любому напитку, что делает его универсальным, как к чаепитию, так и к перекусу с молоком.
А самое главное – приготовить его настолько просто, что с ним справится даже ребенок. К тому же понадобится всего 15 минут. Рецептом кунжутного печенья делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера _cooking_home_.
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Кунжутное печенье – рецепт
- Время: 15 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– 170 граммов кунжута;
– 70 граммов муки;
– 70 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 1 яйцо;
– 0,5 чайной ложки ванили;
– 60 граммов сливочного масла.
Как приготовить кунжутное печенье: смотрите видео
Приготовление:
- Муку просейте. К ней добавьте разрыхлитель и соль, перемешайте.
- В другой емкости соедините сливочное масло, сахар яйцо и ваниль, перемешайте все до однородности.
- Соедините масляную массу и сухие ингредиенты.
- Добавьте предварительно обжаренный и полностью охлажденный кунжут.
- Перемешайте и влажными руками сформируйте шарики. Выложите на противень застеленный пергаментом – кладите далеко друг от друга, потому что печенье в духовке увеличивает размер.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 6 – 7 минут.
Готово!
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