Быстрее, чем бежать в магазин: ароматное кунжутное печенье всего за 15 минут

Кунжутное печенье – это идеальная выпечка, которая обязательно понравится всем родным. Известное своей длительной свежестью, печенье является удачным дополнением к любому напитку, что делает его универсальным, как к чаепитию, так и к перекусу с молоком.

А самое главное – приготовить его настолько просто, что с ним справится даже ребенок. К тому же понадобится всего 15 минут. Рецептом кунжутного печенья делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера _cooking_home_. Читайте также "Ленивый Наполеон": готовим любимый десерт быстро и всего из 4 ингредиентов Кунжутное печенье – рецепт Время: 15 минут

15 минут Порции: 10 – 12 Ингредиенты:

– 170 граммов кунжута;

– 70 граммов муки;

– 70 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 1 яйцо;

– 0,5 чайной ложки ванили;

– 60 граммов сливочного масла. Как приготовить кунжутное печенье: смотрите видео Приготовление: Муку просейте. К ней добавьте разрыхлитель и соль, перемешайте.

В другой емкости соедините сливочное масло, сахар яйцо и ваниль, перемешайте все до однородности.

Соедините масляную массу и сухие ингредиенты.

Добавьте предварительно обжаренный и полностью охлажденный кунжут.

Перемешайте и влажными руками сформируйте шарики. Выложите на противень застеленный пергаментом – кладите далеко друг от друга, потому что печенье в духовке увеличивает размер.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 6 – 7 минут. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и рулет "Баунти".