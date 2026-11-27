Классическое мясо по-французски нередко разочаровывает сухим, жестким филе, которое пересыхает в духовке быстрее, чем успевает подрумяниться сыр. Решить эту проблему раз и навсегда помогает правильный выбор части птицы – нежное филе куриного бедра вместо грудки – в сочетании с двумя видами сыра и быстрым маринадом.

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Благодаря естественной сочности бедра, сливочной текстуре сырной корочки и пикантному финальному акценту из соуса терияки блюдо получается удивительно нежным, ароматным и не требует сложных кулинарных манипуляций.

Как приготовить курицу по-французски?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 3

Ингредиенты:

для основы и маринада:

– 400 граммов филе куриного бедра;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1/2 чайной ложки сладкой паприки;

– 1 щепотка соли (по вкусу);

для сырной корочки и подачи:

– 80 граммов сливочного сыра;

– 60 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 куриный желток;

– 1 чайная ложка крахмала;

– 15 граммов соуса терияки.

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Приготовление: