Класичне м'ясо по-французьки нерідко розчаровує сухим, жорстким філе, яке пересихає в духовці швидше, ніж встигає підрум'янитися сир. Вирішити цю проблему раз і назавжди допомагає правильний вибір частини птиці – ніжне філе курячого стегна замість грудки – у поєднанні з двома видами сиру та швидким маринадом.

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Завдяки природній соковитості стегна, вершковій текстурі сирної шапочки та пікантному фінальному акценту з соусу теріякі страва виходить напрочуд м'якою, ароматною й не потребує складних кулінарних маніпуляцій.

Як приготувати курочку по-французьки?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

для основи та маринаду:

– 400 грамів філе курячого стегна;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1/2 чайної ложки солодкої паприки;

– 1 дрібка солі (за потреби);

для сирної шапочки та подачі:

– 80 грамів вершкового сиру;

– 60 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 курячий жовток;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– 15 грамів соусу теріякі.

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Приготування: