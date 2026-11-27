Як смачно приготувати курку / "Ням-ням за 5 хвилин"
Куряче філе часто виходить сухим, але цього легко уникнути, якщо знати один практичний кулінарний нюанс. У рецепті по-французьки соковитість тримається на правильному виборі м'яса, маринаді та сирній шапочці.
Класичне м'ясо по-французьки нерідко розчаровує сухим, жорстким філе, яке пересихає в духовці швидше, ніж встигає підрум'янитися сир. Вирішити цю проблему раз і назавжди допомагає правильний вибір частини птиці – ніжне філе курячого стегна замість грудки – у поєднанні з двома видами сиру та швидким маринадом.
Завдяки природній соковитості стегна, вершковій текстурі сирної шапочки та пікантному фінальному акценту з соусу теріякі страва виходить напрочуд м'якою, ароматною й не потребує складних кулінарних маніпуляцій.
Як приготувати курочку по-французьки?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
для основи та маринаду:
– 400 грамів філе курячого стегна;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1/2 чайної ложки солодкої паприки;
– 1 дрібка солі (за потреби);
для сирної шапочки та подачі:
– 80 грамів вершкового сиру;
– 60 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 курячий жовток;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 15 грамів соусу теріякі.
Приготування:
- Філе курячого стегна промийте, обсушіть паперовим рушником, розгорніть кожен шматок на обробній дошці та злегка відбийте кухонним молотком через харчову плівку, щоб м'ясо стало приблизно однакової товщини й пропеклося рівномірно.
- Перекладіть підготовлену курку в миску, додайте соєвий соус і солодку паприку, за потреби злегка підсоліть, ретельно перемішайте та приберіть у холодильник маринуватися щонайменше на 10 хвилин.
- Поки м'ясо насичується спеціями, приготуйте густу сирну шапочку: натріть твердий сир на середній тертці та з'єднайте його в окремій піалі з вершковим сиром кімнатної температури, майонезом, курячим жовтком і крохмалем.
- Ретельно розітріть і змішайте всі компоненти до повністю однорідної, пластичної маси, яка не розтікатиметься під час нагрівання.
- Викладіть замариноване філе стегна у форму для запікання одним шаром і поставте в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, щоб м'ясо встигло схопитися всередині.
- Дістаньте форму, рівномірно розподіліть поверх кожного шматочка підготовлену сирну масу, формуючи пишні об'ємні шапочки, та поверніть у духовку ще на 10 – 15 хвилин до утворення апетитної золотистої скоринки, орієнтуючись на безпечну внутрішню температуру птиці не нижче 74 градусів.
- Готовій курці дайте постояти 5 хвилин поза духовкою, після чого полийте кожну сирну шапочку тонкою цівкою соусу теріякі та подавайте до столу з картопляним пюре, свіжими овочами або маринованими огірками.
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