Ваши не смогут оторваться: приготовьте на ужин эти куриные бедра в медовой глазури
Куриные окорочка, приготовленные в духовке или на сковороде, – фаворит среди любителей мяса. Ее золотисто-коричневая корочка и восхитительный аромат гарантируют, что она не задержится на вечернем столе надолго.
Нежные и ароматные куриные окорочка в меде получатся абсолютно у всех. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Куриные бедра в духовке в медовом соусе
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 куриных бедра;
– 4 зубчика чеснока;
– 50 граммов оливкового масла;
– 5 столовых ложек меда;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 0,5 чайной ложки молотого имбиря;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте ингредиенты для маринада – молотый имбирь, соевый соус, мед, измельченный чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В маринаде замочите куриные бедра и оставьте на 20 минут в холодильнике.
- Затем разогрейте духовку до 210 градусов. Выложите мясо в форму для запекания и полейте остатками маринада.
- Запекайте сначала 25 минут с одной стороны, затем переверните бедра на другую сторону и запекайте еще 15 минут. В конце снова переверните, запекайте 5 минут и выключите духовку. У бедер должна появиться золотистая корочка.
Приятного аппетита!
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