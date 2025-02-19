Ваши не смогут оторваться: приготовьте на ужин эти куриные бедра в медовой глазури

Куриные окорочка, приготовленные в духовке или на сковороде, – фаворит среди любителей мяса. Ее золотисто-коричневая корочка и восхитительный аромат гарантируют, что она не задержится на вечернем столе надолго.

Нежные и ароматные куриные окорочка в меде получатся абсолютно у всех. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Storinka. Читайте также Сочное, как никогда: готовим невероятное куриное филе, как шеф Ярославский на своей кухне Куриные бедра в духовке в медовом соусе Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 2 куриных бедра;

– 4 зубчика чеснока;

– 50 граммов оливкового масла;

– 5 столовых ложек меда;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 0,5 чайной ложки молотого имбиря;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Смешайте ингредиенты для маринада – молотый имбирь, соевый соус, мед, измельченный чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.

В маринаде замочите куриные бедра и оставьте на 20 минут в холодильнике.

Затем разогрейте духовку до 210 градусов. Выложите мясо в форму для запекания и полейте остатками маринада.

Запекайте сначала 25 минут с одной стороны, затем переверните бедра на другую сторону и запекайте еще 15 минут. В конце снова переверните, запекайте 5 минут и выключите духовку. У бедер должна появиться золотистая корочка. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и невероятно вкусные фаршированные грибы в беконе.