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19 февраля, 17:49
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Ваши не смогут оторваться: приготовьте на ужин эти куриные бедра в медовой глазури

Марта Касиянчук

Куриные окорочка, приготовленные в духовке или на сковороде, – фаворит среди любителей мяса. Ее золотисто-коричневая корочка и восхитительный аромат гарантируют, что она не задержится на вечернем столе надолго.

Нежные и ароматные куриные окорочка в меде получатся абсолютно у всех. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Куриные бедра в духовке в медовом соусе

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 2 куриных бедра;
– 4 зубчика чеснока;
– 50 граммов оливкового масла;
– 5 столовых ложек меда;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 0,5 чайной ложки молотого имбиря;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте ингредиенты для маринада – молотый имбирь, соевый соус, мед, измельченный чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.
     
  2. В маринаде замочите куриные бедра и оставьте на 20 минут в холодильнике.
     
  3. Затем разогрейте духовку до 210 градусов. Выложите мясо в форму для запекания и полейте остатками маринада.
     
  4. Запекайте сначала 25 минут с одной стороны, затем переверните бедра на другую сторону и запекайте еще 15 минут. В конце снова переверните, запекайте 5 минут и выключите духовку. У бедер должна появиться золотистая корочка.

Приятного аппетита!

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