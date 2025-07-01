От них будут в восторге даже самые требовательные гости: куриные котлетки в беконе
Эти куриные котлеты покорят даже самых требовательных гурманов. Они запекаются в беконе – в результате получается нежное, сочное и аппетитное блюдо, которым можно наслаждаться как в теплом, так и в холодном виде.
Их можно не только запечь в духовке, но и приготовить на решетке с ароматом дымка. Рецептом куриных котлет в беконе делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Куриные котлеты в беконе, запеченные в духовке
- Время: 50 минут
- Порции: 3
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– 200 граммов бекона;
– 1 лук желтый репчатый;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки манки;
– 30 миллилитров масла подсолнечного;
– веточка укропа;
– веточка петрушки;
– 0,5 чайной ложки приправа к курице;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе помойте, зачистите от жира и пленок. Нарежьте мясо на кусочки среднего размера, переложите в чашу блендера.
- Репчатый лук очистите от шелухи, разрежьте на 4 части, добавьте к филе. Выложите в чашу блендера 2 – 3 очищенных от шелухи зубчика чеснока для аромата.
- Посолите ингредиенты по вкусу, приправьте специями. Зелень укропа и петрушки помойте, отделите от стеблей, добавьте в чашу блендера.
- Измельчите ингредиенты в однородный фарш, переложите его в глубокую посуду. Вбейте в куриный фарш яйцо, всыпьте манную крупу.
- Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции, оставьте его на 20 минут при комнатной температуре, чтобы манная крупа набухла.
- Смачивая руки в холодной воде, сформируйте из фарша 6 овальных котлет. Каждое изделие оберните тонко нарезанными слайсами копченого или обычного бекона.
- Выложите изделия в жаропрочную форму для запекания, смазанную растительным маслом. Отправьте форму с котлетами в разогретую до 200 градусов духовку на 30 – 40 минут. Когда бекон на котлетах подрумянится, достаньте форму из духовки.
- Готовое блюдо из курицы с беконом подавайте с любимым гарниром, соусом и салатом из свежих овощей.
Приятного аппетита!
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