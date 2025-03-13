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13 марта, 12:31
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Хрустящие, сочные и без грамма масла: полезные нагетсы, которые не страшно дать детям

Марта Касиянчук

Наггетсы можно приготовить как низкокалорийный и питательный вариант, если отказаться от использования масла в процессе приготовления. Вместо жарки их можно запечь в аэрогриле или обычной духовке.

Этот способ не только сохраняет вкус и пользу наггетсов, но и особенно нравится детям. 24 Канал со ссылкой на Instagram @emiliya.yevtushenko делится рецептом куриных наггетсов с сыром в аэрогриле.

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Куриные наггетсы с сыром в аэрогриле

  • Время: 35 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 50 миллилитров молока;
– щепотка соли;
– 80 граммов сыра;
– 2 яйца;
– панировочные сухари.

Как приготовить куриные наггетсы в аэрогриле: смотрите видео

Приготовление:

  1. Филе перебейте в блендере с молоком и солью.
     
  2. Яйца взбейте со щепоткой соли. Сухари насыпьте в отдельную тарелку.
     
  3. Сформируйте 8 шариков, положите внутрь кусочек сыра. Обваляйте их в яйцах, затем в сухарях.
     
  4. Выложите в аэрогриль и готовьте 20 – 25 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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