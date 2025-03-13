Хрустящие, сочные и без грамма масла: полезные нагетсы, которые не страшно дать детям
Наггетсы можно приготовить как низкокалорийный и питательный вариант, если отказаться от использования масла в процессе приготовления. Вместо жарки их можно запечь в аэрогриле или обычной духовке.
Этот способ не только сохраняет вкус и пользу наггетсов, но и особенно нравится детям. 24 Канал со ссылкой на Instagram @emiliya.yevtushenko делится рецептом куриных наггетсов с сыром в аэрогриле.
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Куриные наггетсы с сыром в аэрогриле
- Время: 35 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 50 миллилитров молока;
– щепотка соли;
– 80 граммов сыра;
– 2 яйца;
– панировочные сухари.
Как приготовить куриные наггетсы в аэрогриле: смотрите видео
Приготовление:
- Филе перебейте в блендере с молоком и солью.
- Яйца взбейте со щепоткой соли. Сухари насыпьте в отдельную тарелку.
- Сформируйте 8 шариков, положите внутрь кусочек сыра. Обваляйте их в яйцах, затем в сухарях.
- Выложите в аэрогриль и готовьте 20 – 25 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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