Нежнее уже не сделаете: отбивные к любому гарниру – секретный кляр сработает невероятно

Куриные отбивные – идеальное дополнение к гарниру на все случаи жизни. Они легкие в приготовлении и всегда радуют вкусом.

Главная опасность в приготовлении отбивных – не дать им пересушиться. Однако если выбрать правильный кляр, то о ней точно не придется беспокоиться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт сочных куриных отбивных из курицы

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного филе;

– специи по вкусу;

кляр:

– 1 яйцо;

– 30 граммов муки;

– 30 миллилитров молока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе и отбейте. Посолите и поперчите, а затем натрите специями, чтобы они хорошо впитались в мясо. Оставьте отбивные на 15 – 20 минут, чтобы мясо пропиталось ароматами и стало нежнее. В отдельной миске смешайте яйцо, муку и молоко. Добавьте соль и перец по вкусу. Взбейте массу блендером или венчиком до однородной консистенции и легкой текстуры. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обваляйте каждую отбивную в приготовленном кляре и осторожно выложите на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, накрывая сковороду крышкой для равномерного прогрева. После жарки снимите отбивные со сковороды и дайте им отдохнуть в течение 5 – 10 минут. Это поможет сокам равномерно распределиться по мясу, сделав его еще сочнее.

Приятного аппетита!

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