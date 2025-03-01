1 марта, 00:28
Нежнее уже не сделаете: отбивные к любому гарниру – секретный кляр сработает невероятно
Куриные отбивные – идеальное дополнение к гарниру на все случаи жизни. Они легкие в приготовлении и всегда радуют вкусом.
Главная опасность в приготовлении отбивных – не дать им пересушиться. Однако если выбрать правильный кляр, то о ней точно не придется беспокоиться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт сочных куриных отбивных из курицы
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриного филе;
– специи по вкусу;
кляр:
– 1 яйцо;
– 30 граммов муки;
– 30 миллилитров молока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе и отбейте. Посолите и поперчите, а затем натрите специями, чтобы они хорошо впитались в мясо.
- Оставьте отбивные на 15 – 20 минут, чтобы мясо пропиталось ароматами и стало нежнее.
- В отдельной миске смешайте яйцо, муку и молоко. Добавьте соль и перец по вкусу. Взбейте массу блендером или венчиком до однородной консистенции и легкой текстуры.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Обваляйте каждую отбивную в приготовленном кляре и осторожно выложите на сковороду.
- Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, накрывая сковороду крышкой для равномерного прогрева.
- После жарки снимите отбивные со сковороды и дайте им отдохнуть в течение 5 – 10 минут. Это поможет сокам равномерно распределиться по мясу, сделав его еще сочнее.
Приятного аппетита!
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