Не субпродукт, а деликатес: готовим куриные желудки с шампиньонами – бюджетный ужин для семьи
Вкусная трапеза необязательно должна означать большие расходы. Даже из дешевых продуктов можно создать произведение кулинарного искусства.
Куриные желудки можно подать как деликатес, если в руках оказался правильный рецепт. Если вы любите темное мясо, то это блюдо имеет все шансы войти в список любимых. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту портала "Шуба".
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Рецепт куриных желудков с шампиньонами
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов куриных желудков;
– 1 желтая репчатая луковица;
– 1 морковь;
– 1 корень сельдерея;
– 4 зубчика чеснока;
– 6 шампиньонов;
– 2 столовые ложки томатного соуса;
– 2 столовые ложки сметаны (15%);
– 1,5 стакана воды;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка приправы карри;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 30 граммов несоленого сливочного масла;
– 10 граммов зелени.
Приготовление:
Тщательно очистите куриные желудки от пленок и промойте их. Нарежьте их на мелкие кусочки.
Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей порежьте соломкой. Шампиньоны и чеснок нарежьте пластинками.
Разогрейте сковородку с маслом и сливочным маслом, выложите на нее желудки и тушите на среднем огне под крышкой, пока не испарится жидкость (примерно 15 – 20 минут).
Добавьте лук, сельдерей и чеснок, перемешайте и тушите еще 10 минут. Затем добавьте морковь и шампиньоны, перемешайте.
Добавьте томатный соус, сметану, соль, перец и карри, снова перемешайте. Влейте воду и тушите под крышкой 50 минут.
Подавайте тушеные желудочки с гарниром, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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