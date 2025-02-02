Не субпродукт, а деликатес: готовим куриные желудки с шампиньонами – бюджетный ужин для семьи

Вкусная трапеза необязательно должна означать большие расходы. Даже из дешевых продуктов можно создать произведение кулинарного искусства.

Куриные желудки можно подать как деликатес, если в руках оказался правильный рецепт. Если вы любите темное мясо, то это блюдо имеет все шансы войти в список любимых. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту портала "Шуба".

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Рецепт куриных желудков с шампиньонами

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов куриных желудков;

– 1 желтая репчатая луковица;

– 1 морковь;

– 1 корень сельдерея;

– 4 зубчика чеснока;

– 6 шампиньонов;

– 2 столовые ложки томатного соуса;

– 2 столовые ложки сметаны (15%);

– 1,5 стакана воды;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка приправы карри;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 30 граммов несоленого сливочного масла;

– 10 граммов зелени.

Приготовление:

Тщательно очистите куриные желудки от пленок и промойте их. Нарежьте их на мелкие кусочки. Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей порежьте соломкой. Шампиньоны и чеснок нарежьте пластинками. Разогрейте сковородку с маслом и сливочным маслом, выложите на нее желудки и тушите на среднем огне под крышкой, пока не испарится жидкость (примерно 15 – 20 минут). Добавьте лук, сельдерей и чеснок, перемешайте и тушите еще 10 минут. Затем добавьте морковь и шампиньоны, перемешайте. Добавьте томатный соус, сметану, соль, перец и карри, снова перемешайте. Влейте воду и тушите под крышкой 50 минут. Подавайте тушеные желудочки с гарниром, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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