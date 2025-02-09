Вам понравится зузоперкельт: как приготовить закарпатский гуляш из куриных желудочков

Закарпатская кухня – это всегда ярко, колоритно и очень вкусно. И это правило срабатывает даже с субпродуктами!

Зузоперкельт – это то блюдо, которое можно готовить хоть через день. Оно дешевое, вкусное и понравится всей семье. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту из TikTok kudriava.food.

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Рецепт гуляша из куриных желудков

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 750 граммов куриных желудков;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 80 граммов томатной пасты;

– 1 красный сладкий перец;

– 3 зубчика чеснока;

– соль, перец, сладкая паприка, тмин, лавровый лист – по вкусу.

Как приготовить зузоперкельт: видео

Приготовление:

Промойте куриные желудки под проточной водой, разрежьте их на 2 – 3 части, залейте холодной водой и варите на слабом огне 40 минут. После этого достаньте желудки, но бульон не выливайте. Порежьте лук, морковь и чеснок и обжарьте до полуготовности. Добавьте паприку, черный перец, тмин, соль и желудки, хорошо все перемешайте. В отдельной посуде разведите томатную пасту бульоном и залейте этой смесью желудки, добавьте лавровый лист и тушите 15 минут. Нарежьте сладкий перец, добавьте его к гуляшу и тушите до готовности и мягкости желудков.

Приятного аппетита!

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