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13 июля, 23:40
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Лучше лимонада и газированных напитков: готовим квас из бузины по рецепту предков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Квас из бузины предлагается как альтернатива лимонаду и газированным напиткам, особенно летом.
  • Бузина придает напитку яркий вкус и обладает целебными свойствами.

Квас – один из самых популярных напитков лета, который спасает даже в самую жару. А напиток, приготовленный из бузины – это еще и поддержка древних украинских традиций.

Бузина – это не только яркий вкус, но и целый набор целебных свойств. 24 Канал предлагает насладиться вкусом оригинального напитка и почувствовать его жизнеспособную силу по рецепту портала Shuba.

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Рецепт бузинового кваса

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3 литра

Ингредиенты:
– 3 литра холодной воды;
– 200 граммов цветов бузины;
– 1 стакан сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. В банку кладем цветы бузины (мыть не нужно, иначе квас не будет играть).
  2. Засыпаем сахар и лимонную кислоту.
  3. Заливаем холодной водой и хорошо перемешиваем.
  4. Ставим в темное прохладное место как минимум на 24 часа.
  5. Затем процеживаем напиток в удобную бутылку.
  6. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!

Его можно готовить сразу целыми подносами: самый простой салат с крабовыми палочками.