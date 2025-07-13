13 июля, 23:40
Лучше лимонада и газированных напитков: готовим квас из бузины по рецепту предков
Основні тези
- Квас из бузины предлагается как альтернатива лимонаду и газированным напиткам, особенно летом.
- Бузина придает напитку яркий вкус и обладает целебными свойствами.
Квас – один из самых популярных напитков лета, который спасает даже в самую жару. А напиток, приготовленный из бузины – это еще и поддержка древних украинских традиций.
Бузина – это не только яркий вкус, но и целый набор целебных свойств. 24 Канал предлагает насладиться вкусом оригинального напитка и почувствовать его жизнеспособную силу по рецепту портала Shuba.
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Рецепт бузинового кваса
- Время: 40 минут
- Порций: 3 литра
Ингредиенты:
– 3 литра холодной воды;
– 200 граммов цветов бузины;
– 1 стакан сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.
Приготовление:
- В банку кладем цветы бузины (мыть не нужно, иначе квас не будет играть).
- Засыпаем сахар и лимонную кислоту.
- Заливаем холодной водой и хорошо перемешиваем.
- Ставим в темное прохладное место как минимум на 24 часа.
- Затем процеживаем напиток в удобную бутылку.
- Подаем охлажденным.
Приятного аппетита!
Его можно готовить сразу целыми подносами: самый простой салат с крабовыми палочками.