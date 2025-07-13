Лучше лимонада и газированных напитков: готовим квас из бузины по рецепту предков

Квас – один из самых популярных напитков лета, который спасает даже в самую жару. А напиток, приготовленный из бузины – это еще и поддержка древних украинских традиций.

Бузина – это не только яркий вкус, но и целый набор целебных свойств. 24 Канал предлагает насладиться вкусом оригинального напитка и почувствовать его жизнеспособную силу по рецепту портала Shuba.

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Рецепт бузинового кваса

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3 литра

Ингредиенты:

– 3 литра холодной воды;

– 200 граммов цветов бузины;

– 1 стакан сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

В банку кладем цветы бузины (мыть не нужно, иначе квас не будет играть). Засыпаем сахар и лимонную кислоту. Заливаем холодной водой и хорошо перемешиваем. Ставим в темное прохладное место как минимум на 24 часа. Затем процеживаем напиток в удобную бутылку. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!

Его можно готовить сразу целыми подносами: самый простой салат с крабовыми палочками.