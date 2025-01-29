Ее любили в "Энеиде": готовим лемишку – древняя каша, которая будет смаковать и сегодня

Лемишка –это блюдо, история которого тянется сквозь века. Его даже увековечили в литературе, и поверьте – совсем недаром.

Иван Котляревский вспоминает лемишку в "Энеиде", она была среди блюд, которыми угощали героя и его собратьев в Карфагене. 24 Канал предлагает почувствовать вкус истории с рецептом портала "Шуба". Кстати Попробуете раз – влюбитесь навсегда: запекаем пекинскую капусту – заменит любой салат Рецепт лемишки Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 10 стаканов воды;

– 4 стакана гречневой муки;

– 2 чайные ложки соли;

– 50 граммов сала;

– 1 желтая репчатая луковица. Приготовление: Высыпьте гречневую муку на сковородку. В течение 2 – 3 минут обжаривайте ее на слабом огне, постоянно помешивая. Вскипятите воду в термостойкой кастрюле. Добавьте соль. Всыпьте муку в кастрюлю и варите на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Лепешка должна достичь консистенции вязкой каши. Очистите лук, нарежьте его кубиками. Сало нарежьте соломкой. Обжарьте сало с луком на сковородке. Вылейте зажарку в термостойкую кастрюлю. Разогрейте духовку до 160 градусов и поместите в нее кастрюлю с лемешком на 20 – 25 минут. Приятного аппетита! Пирог "Трехминутка": вкусно кормим семью за считанные минуты.