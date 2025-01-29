Ее любили в "Энеиде": готовим лемишку – древняя каша, которая будет смаковать и сегодня
Лемишка –это блюдо, история которого тянется сквозь века. Его даже увековечили в литературе, и поверьте – совсем недаром.
Иван Котляревский вспоминает лемишку в "Энеиде", она была среди блюд, которыми угощали героя и его собратьев в Карфагене. 24 Канал предлагает почувствовать вкус истории с рецептом портала "Шуба".
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Рецепт лемишки
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 10 стаканов воды;
– 4 стакана гречневой муки;
– 2 чайные ложки соли;
– 50 граммов сала;
– 1 желтая репчатая луковица.
Приготовление:
Высыпьте гречневую муку на сковородку. В течение 2 – 3 минут обжаривайте ее на слабом огне, постоянно помешивая.
Вскипятите воду в термостойкой кастрюле. Добавьте соль. Всыпьте муку в кастрюлю и варите на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Лепешка должна достичь консистенции вязкой каши.
Очистите лук, нарежьте его кубиками.
Сало нарежьте соломкой. Обжарьте сало с луком на сковородке.
Вылейте зажарку в термостойкую кастрюлю.
Разогрейте духовку до 160 градусов и поместите в нее кастрюлю с лемешком на 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
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