Невероятная вкуснятина: эти ленивые синабоны станут любимым лакомством к чаю

Нередко хочется чего-то вкусненького к чаепитию, но тратить много времени на выпекание желания нет. Есть выход – упростить классические рецепты выпечки, которые не разочаруют результатом.

Например, если хочется воздушных булочек "Синабон", то можно испечь их всего за 30 минут, заменив тесто на слоеное дрожжевое. 24 Канал со ссылкой на украинскую блогера Наталью Жук делится рецептом ленивых синабонов с бананами.

Читайте также Не шарлоткой единой: воздушный яблочный пирог без теста за 20 минут

Ленивые банановые синабоны с бананами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 3 больших банана;

– 500 граммов слоеного дрожжевого теста 500 граммов листового дрожжевого теста;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1/2 столовые ложки корицы;

– 1 яичный желток;

– 1 столовая ложка молока;

Как приготовить ленивые банановые синабоны: смотрите видео

Приготовление:

2 или 3 больших банана очистите и нарежьте. Листовое дрожжевое тесто немного раскатайте.

Смешайте 3 столовые ложки сахара и пол столовой ложки корицы. Перемешайте и посыпьте тесто.

Сверху на тесто выложите нарезанные бананы и сверните в такой рулет, как на видео. В конце хорошо защипывайте края.

Острым ножом нарежьте рулет на равномерные кусочки. Выложите на противень застеленный пергаментом.

К желтку добавьте молоко, перемешайте и смажьте каждую булочку.

Поставьте выпекать в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и "Наполеон" в стаканчиках.