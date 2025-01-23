УКР РУС
23 января 2025, 14:20
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Ностальгическая закуска: самый ленивый рецепт сосисок в тесте, которые перенесут в беззаботное прошлое

Марта Касиянчук

Большинство помнит соблазнительный вкус сосисок, завернутых в тесто, которые часто можно было найти в школьных и студенческих столовых. Чтобы не искать ее в магазинах, можно легко воссоздать закуску в домашних условиях.

Традиционно тонкие колбаски заворачивают в слоеное или дрожжевое тесто и запекают в духовке, однако есть и более простые вариации приготовления. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом ленивых сосисок в тесте.

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Рецепт ленивых сосисок в тесте

  • Время: 20 минут
  • Порции: 9

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 9 сосисок;
– 9 ломтиков тостового хлеба;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– перец и соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. На каждом кусочке хлеба обрежьте запеченную корочку со всех четырех сторон и немного примните скалкой. Так обертка для сосиски станет тоньше и легче будет скручиваться.
     
  2. Кусок раскатанного хлеба смажьте небольшим количеством плавленого сыра, положите на край сосиску и сверните трубочкой.
     
  3. В тарелку разбейте яйца, добавьте щепотку соли, поперчите по вкусу. Взболтайте смесь вилкой и опустите в нее завернутую в хлеб сосиску.
     
  4. Жарьте ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и регулярно переворачивайте, чтобы они зарумянились со всех сторон. Подавайте на стол с кетчупом или горчицей.

Приятного аппетита!

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