Ностальгическая закуска: самый ленивый рецепт сосисок в тесте, которые перенесут в беззаботное прошлое

Большинство помнит соблазнительный вкус сосисок, завернутых в тесто, которые часто можно было найти в школьных и студенческих столовых. Чтобы не искать ее в магазинах, можно легко воссоздать закуску в домашних условиях.

Традиционно тонкие колбаски заворачивают в слоеное или дрожжевое тесто и запекают в духовке, однако есть и более простые вариации приготовления. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом ленивых сосисок в тесте. Читайте также Они могут быть не только сладкими: рецепт соленых сырников, не уступающих ресторанным Рецепт ленивых сосисок в тесте Время: 20 минут

20 минут Порции: 9 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 9 сосисок;

– 9 ломтиков тостового хлеба;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 50 граммов сливочного масла;

– перец и соль – по вкусу. Приготовление: На каждом кусочке хлеба обрежьте запеченную корочку со всех четырех сторон и немного примните скалкой. Так обертка для сосиски станет тоньше и легче будет скручиваться.

Кусок раскатанного хлеба смажьте небольшим количеством плавленого сыра, положите на край сосиску и сверните трубочкой.

В тарелку разбейте яйца, добавьте щепотку соли, поперчите по вкусу. Взболтайте смесь вилкой и опустите в нее завернутую в хлеб сосиску.

Жарьте ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и регулярно переворачивайте, чтобы они зарумянились со всех сторон. Подавайте на стол с кетчупом или горчицей. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и пасту с креветками.