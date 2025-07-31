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31 июля, 12:45
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Будете готовить каждый день: необычные ленивые сосиски в тесте, которые поразят результатом

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Ленивые сосиски, завернутые в поджаренное хлебное тесто, – простой и быстрый в приготовлении рецепт, который идеально подходит для завтрака или сытного перекуса.
  • Это блюдо обещает удовлетворить вкусы как детей, так и взрослых.

Würstchen im Schlafrock – популярное немецкое блюдо, которое переводится как "сосиска в халате". Это тонкие колбаски, завернутые в слоеное или дрожжевое тесто и запеченные до золотистой корочки.

Чтобы еще больше облегчить процесс приготовления, можно заменить тесто на тостовый хлеб – на вкус это никак не повлияет. Рецептом ленивых сосисок в хлебе делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Как приготовить ленивые сосиски в тесте?

  • Время: 20 минут
  • Порции: 9

Ингредиенты: 
– 2 яйца; 
– 9 сосисок; 
– 9 ломтиков тостового хлеба; 
– 100 граммов плавленого сыра; 
– 50 граммов сливочного масла; 
– перец и соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. На каждом кусочке хлеба обрежьте запеченную корочку со всех четырех сторон и немного примните скалкой. Тогда будущая обертка для сосиски становится тоньше и легче будет скручиваться.
     
  2. Кусок немного раскатанного хлеба смажьте небольшим количеством плавленого сыра, положите на край сосиску и сверните трубочкой, полностью заворачивая ее.
     
  3. В тарелку разбейте яйца, добавьте щепотку соли и поперчите по вкусу. Взболтайте смесь вилкой. Опустите в нее завернутую в хлеб сосиску.
     
  4. Жарьте ленивые сосиски в тесте на сливочном масле и постоянно переворачивайте, чтобы они зарумянились со всех сторон.

Готово!

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