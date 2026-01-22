Ленивые вареники с творогом за минуты: завтрак, который вы оцените

Ленивые вареники – это то блюдо, которое время от времени стоит себе напоминать. Быстро, вкусно и очень просто – идеальный вариант для любого случая.

Нет ничего проще, чем насладиться вкусом любимых ленивых вареников. Простые ингредиенты, минимум усилий – и уже на столе такое знакомое блюдо. Как приготовить ленивые вареники? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 3 – 4 столовые ложки муки;

– сливочное масло для подачи. Приготовление: В миске разомните творог до гладкой консистенции. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли, хорошо вымешайте. Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, нежное тесто, которое не липнет к рукам. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, сформируйте из теста длинный жгут и нарежьте его небольшими кусочками. По желанию придайте вареникам форму шариков или ромбиков. Опустите заготовки в кипящую подсоленную воду. После всплытия проварите еще 1 – 2 минуты и осторожно выньте шумовкой. Какой сыр выбрать? Сыр – основной ингредиент, поэтому ему надо уделить внимание. Идеальные ленивые вареники получатся из творога средней жирности. Также он должен быть умеренно сухим. Если творог будет очень влажным – вареники разлезутся.

