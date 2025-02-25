"Ленивый Наполеон": готовим любимый десерт быстро и всего из 4 ингредиентов

"Наполеон" уже давно пользуется популярностью, однако его традиционное приготовление достаточно трудоемкое, и часто отпугивает домашних кулинаров. Совсем другое дело – ленивая версия торта.

Этот упрощенный вариант можно приготовить гораздо быстрее – замешивать тесто, выпекать коржи и варить крем – не надо. Как приготовить "Ленивый Наполеон" всего из 4 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Читайте также Райского наслаждения много не бывает: готовим невероятный рулет "Баунти" без выпекания "Ленивый Наполеон" – рецепт Время: 45 минут

45 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 1 килограмм теста слоеного бездрожжевого;

– 200 граммов сливочного масла;

– 380 граммов сгущенного молока;

– 1 столовая ложка ванильного сахара. Приготовление: Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. На рабочую поверхность, немного присыпанную мукой, выложите тесто.

Нарежьте его на небольшие квадратики, положите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте при 200 градусах 15 минут.

После этого остудите тесто и со слоеных квадратиков снимите верхушки. Перемните их руками.

Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером до белой массы, влейте небольшими порциями сгущенное молоко, продолжая взбивать, добавьте ванильный сахар. Взбивайте еще 10 – 15 минут до получения рыхлой однородной массы.

В миску выложите накрошенное тесто, соедините их с кремом и перемешайте.

Выложите массу в разъемную форму, которая застелена пищевой пленкой, разровняйте верх лопаткой и закройте пищевой пленкой. Положите в холодильник на 3 часа, но лучше на ночь.

Тогда выложите торт на блюдо, снимите разъемную форму и посыпьте измельченными верхушками квадратиков. Также можете украсить орехами. Готово! Понравился десерт? Тогда приготовьте и невероятно вкусный морковно-апельсиновый кекс.