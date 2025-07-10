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10 июля, 21:59
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Прохладный витаминный микс: освежающий салат, который спасет в жару

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт освежающего летнего салата из простых сезонных овощей, который можно приготовить за 20 минут.
  • Основные ингредиенты: яйца, редис, крапива, огурцы, соль, перец и сметана.

Когда на улице жарит солнце – рассчитывать на большой аппетит не приходится. Для такого случая лучше всего воспользоваться рецептом простого овощного салата.

Простые сезонные овощи, несколько минут – и вкусный салат, который зарядит энергией, уже на вашем столе. А лучше всего приготовить его заранее и поставить в холодильник – так он станет спасением в жару, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". 

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Рецепт летнего салата

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 граммов редиса;
– пучок крапивы;
– 2 огурца;
– соль, перец и сметана по вкусу.

Приготовление:

  1. Овощи и крапиву хорошо промываем под проточной водой, затем обсушиваем.

  2. Яйца отвариваем вкрутую, после чего сразу перекладываем в холодную воду для охлаждения.

  3. Редис нарезаем тоненькими кружочками, огурец – удлиненными полосками.

  4. Очищенные яйца измельчаем кубиками. Крапиву мелко шинкуем.

  5. Соединяем все подготовленные ингредиенты в глубокой миске. Готовим соус из сметаны и любимых специй, по желанию добавляем соль или перец.

  6. Добавляем заправку к овощной смеси и все тщательно перемешиваем.

Приятного аппетита!

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