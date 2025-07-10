Прохладный витаминный микс: освежающий салат, который спасет в жару

Когда на улице жарит солнце – рассчитывать на большой аппетит не приходится. Для такого случая лучше всего воспользоваться рецептом простого овощного салата.

Простые сезонные овощи, несколько минут – и вкусный салат, который зарядит энергией, уже на вашем столе. А лучше всего приготовить его заранее и поставить в холодильник – так он станет спасением в жару, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт летнего салата

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 200 граммов редиса;

– пучок крапивы;

– 2 огурца;

– соль, перец и сметана по вкусу.

Приготовление:

Овощи и крапиву хорошо промываем под проточной водой, затем обсушиваем. Яйца отвариваем вкрутую, после чего сразу перекладываем в холодную воду для охлаждения. Редис нарезаем тоненькими кружочками, огурец – удлиненными полосками. Очищенные яйца измельчаем кубиками. Крапиву мелко шинкуем. Соединяем все подготовленные ингредиенты в глубокой миске. Готовим соус из сметаны и любимых специй, по желанию добавляем соль или перец. Добавляем заправку к овощной смеси и все тщательно перемешиваем.

Приятного аппетита!

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