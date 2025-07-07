Один из лучших деликатесов сезона: как приготовить вкусные лисички в сметане

Лисички в сметане – это то блюдо, которое непременно понравится вашим родным. Добавьте к ним любимый гарнир – и вкусный и сытный ужин уже на столе. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту ютуб-канала "Готовь-вкушай".

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Ингредиенты:

– 600 граммов лисичек;

– 5 луковиц;

– 250 граммов сметаны;

– 70 граммов масла;

– 7 зубчиков чеснока;

– 1 пучок петрушки;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промываем лисички под холодной проточной водой, после чего перекладываем в кастрюлю с кипящей подсоленной водой.

Отвариваем грибы около 10 минут на среднем огне, затем откидываем на дуршлаг.

Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками.

Отваренные грибы еще раз промываем и измельчаем ножом.

Разогреваем сковороду и выкладываем туда лисички. Огонь уменьшаем, и когда грибы впитают остатки жидкости, добавляем сливочное масло. Через 1 – 2 минуты, когда масло полностью растает, бросаем нарезанный лук и хорошо перемешиваем.

Обжариваем все вместе примерно 5 – 7 минут. Затем уменьшаем огонь до минимума, добавляем сметану, соль, перец или другие специи по вашему вкусу.