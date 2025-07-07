Один из лучших деликатесов сезона: как приготовить вкусные лисички в сметане
- Лисички в сметане является популярным украинским блюдом, которое создает атмосферу теплых летних воспоминаний.
- Это блюдо можно подавать с любимым гарниром – и сытный ужин уже на столе.
Лисички – это настоящий украинский деликатес. Он дарит не только колоритные застолья, но и формирует особые воспоминания о теплых днях лета.
Лисички в сметане – это то блюдо, которое непременно понравится вашим родным. Добавьте к ним любимый гарнир – и вкусный и сытный ужин уже на столе. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту ютуб-канала "Готовь-вкушай".
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Рецепт лисичек в сметане
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов лисичек;
– 5 луковиц;
– 250 граммов сметаны;
– 70 граммов масла;
– 7 зубчиков чеснока;
– 1 пучок петрушки;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Тщательно промываем лисички под холодной проточной водой, после чего перекладываем в кастрюлю с кипящей подсоленной водой.
Отвариваем грибы около 10 минут на среднем огне, затем откидываем на дуршлаг.
Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками.
Отваренные грибы еще раз промываем и измельчаем ножом.
Разогреваем сковороду и выкладываем туда лисички. Огонь уменьшаем, и когда грибы впитают остатки жидкости, добавляем сливочное масло. Через 1 – 2 минуты, когда масло полностью растает, бросаем нарезанный лук и хорошо перемешиваем.
Обжариваем все вместе примерно 5 – 7 минут. Затем уменьшаем огонь до минимума, добавляем сметану, соль, перец или другие специи по вашему вкусу.
Чеснок и свежую петрушку мелко шинкуем и добавляем к блюду после 5 минут тушения в сметане. Все тщательно перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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