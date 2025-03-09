В День рождения легендарного Кобзаря: готовим любимое блюдо и напиток Тараса Шевченко

9 марта – День рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. И в этот день важно не только повторить его легендарные стихи, но и отпраздновать его любимыми блюдами.

Великий Кобзарь очень уважал украинскую кухню, но особенно по вкусу ему пришлись гречневые вареники. Он часто вспоминал о них в кругу друзей, также сохранились письма, в которых поэт расхваливал это блюдо, рассказывает 24 Канал.

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Что касается напитков, то среди фаворитов был чай с ромом, который не только согревал, но и добавлял общению особого шарма.

Рецепт гречневых вареников

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 3 стакана гречневой муки;

– 1 яйцо;

– полстакана воды;

– пол чайной ложки соли;

начинка:

– 600 граммов творога;

– яйцо;

– пол чайной ложки соли;

соус:

– 50 граммов сметаны;

– 40 граммов масла.

Приготовление:

Доведите воду для теста до сильного кипения. Влейте муку, добавьте соль и осторожно вбейте яйцо, после чего тщательно перемешайте смесь, чтобы получить однородное тесто. Пропустите творог через сито, а затем смешайте его с сырым яйцом, немного посыпьте сахаром и добавьте соль по вкусу. На ладони сформируйте тонкие круглые пластики теста, в центр каждого из которых положите начинку из творога, и аккуратно залепите края, формируя классические полукруглые вареники. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и готовьте их в течение 10 – 12 минут. При подаче можно дополнительно полить их сметаной или растопленным сливочным маслом.

Рецепт чаю з ромом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чашка воды;

– 1 чайная ложка черного чая;

– 1 – 2 столовые ложки рома;

– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;

– сок лимона.

Приготовление:

Вскипятите воду в чайнике или кастрюле. Насыпьте чай в чашку и залейте крутым кипятком. Дайте настояться 3–5 минут, в зависимости от сорта чая и желаемой интенсивности напитка. После заваривания добавить ром и сахар или мед, тщательно перемешивая смесь. По желанию можно влить чуть-чуть лимонного сока для дополнительной свежести.

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