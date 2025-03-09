В День рождения легендарного Кобзаря: готовим любимое блюдо и напиток Тараса Шевченко
9 марта – День рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. И в этот день важно не только повторить его легендарные стихи, но и отпраздновать его любимыми блюдами.
Великий Кобзарь очень уважал украинскую кухню, но особенно по вкусу ему пришлись гречневые вареники. Он часто вспоминал о них в кругу друзей, также сохранились письма, в которых поэт расхваливал это блюдо, рассказывает 24 Канал.
Читайте также Не улитки или лягушачьи лапки: какие любимые блюда у президента Франции
Что касается напитков, то среди фаворитов был чай с ромом, который не только согревал, но и добавлял общению особого шарма.
Рецепт гречневых вареников
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 3 стакана гречневой муки;
– 1 яйцо;
– полстакана воды;
– пол чайной ложки соли;
начинка:
– 600 граммов творога;
– яйцо;
– пол чайной ложки соли;
соус:
– 50 граммов сметаны;
– 40 граммов масла.
Приготовление:
- Доведите воду для теста до сильного кипения. Влейте муку, добавьте соль и осторожно вбейте яйцо, после чего тщательно перемешайте смесь, чтобы получить однородное тесто.
- Пропустите творог через сито, а затем смешайте его с сырым яйцом, немного посыпьте сахаром и добавьте соль по вкусу.
- На ладони сформируйте тонкие круглые пластики теста, в центр каждого из которых положите начинку из творога, и аккуратно залепите края, формируя классические полукруглые вареники.
- Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и готовьте их в течение 10 – 12 минут.
- При подаче можно дополнительно полить их сметаной или растопленным сливочным маслом.
Рецепт чаю з ромом
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 чашка воды;
– 1 чайная ложка черного чая;
– 1 – 2 столовые ложки рома;
– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;
– сок лимона.
Приготовление:
- Вскипятите воду в чайнике или кастрюле.
- Насыпьте чай в чашку и залейте крутым кипятком. Дайте настояться 3–5 минут, в зависимости от сорта чая и желаемой интенсивности напитка.
- После заваривания добавить ром и сахар или мед, тщательно перемешивая смесь.
- По желанию можно влить чуть-чуть лимонного сока для дополнительной свежести.
Это легко исправить: как спасти нерастущее тесто.