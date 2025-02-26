Украинцы их тоже обожают: любимые блюда новоизбранного канцлера Германии
Фридрих Мерцвже получил известность в Украине, ведь неоднократно высказывался в поддержку нашего государства. Оказывается, что даже его любимая еда также перекликается с нашими предпочтениями.
Фридрих Мерц уверенно победил на выборах в Германии, поэтому Украина может рассчитывать на продолжение поддержки и развитие дружеских отношений. 24 Канал рассказывает о знакомых каждому блюда, которые любит новый канцлер.
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Что по вкусу новому канцлеру Германии
Фридрих Мерц любит итальянскую кухню, в частности пасту с морепродуктами. Его любимое блюдо – спагетти с легким томатным соусом и морепродуктами. Дома он часто готовит классическую итальянскую пасту и утку с овощами, которая, по словам его жены Шарлотты, всегда удается.
Однако, когда Мерц спешит, он может выбрать фастфуд. Его фаворит очевиден – жареная картошка с колбаской.
Рецепт спагетти с морепродуктами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов спагетти;
– 300 граммов морепродуктов (кальмары, мидии, креветки);
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 граммов томатного соуса;
– 100 миллилитров белого сухого вина (по желанию);
– соль и перец – по вкусу;
– свежая петрушка – для подачи.
Приготовление:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния "аль денте".
- Слейте воду, оставив немного жидкости для соуса.
- Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте 30 секунд, чтобы он отдал аромат.
- Выложите морепродукты, обжарьте 2 – 3 минуты.
- Влейте вино, если используете, и готовьте еще минуту, чтобы алкоголь испарился. Добавьте томатный соус, соль и перец. Тушите 5 минут.
- Добавьте спагетти к соусу, перемешайте.
- Готовьте еще минуту, чтобы паста впитала вкус соуса.
- Подавайте горячей, посыпав свежей петрушкой.
Рецепт утки, запеченной с овощами
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 утка (примерно 2 килограмма);
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– 1/2 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 3 картофелины;
– 2 моркови;
– 1 кабачок;
– 1 болгарский перец;
– 1 головка лука.
Приготовление:
- Очистите утку от лишнего жира, обсушите бумажными полотенцами. Натрите ее солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Смажьте маслом и оставьте на 15 минут.
- Овощи нарежьте средними кусками. Посолите, добавьте немного масла и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите утку в форму для запекания, вокруг разложите овощи. Накройте фольгой и запекайте 1,5 часа.
- Снимите фольгу и запекайте еще 30 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
- Подавайте горячей вместе с овощами.
Рецепт картофеля с сосисками
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 4 сосиски;
– 1 головка лука;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль – по вкусу;
– черный перец – по вкусу;
– свежая зелень – для подачи.
Приготовление:
- Очистите картофель и нарежьте его кусочками. Разогрейте масло на сковороде.
- Выложите картофель и жарьте на среднем огне, помешивая.
- Лук нарежьте полукольцами, добавьте к картофелю.
- Готовьте, пока овощи станут золотистыми.
- Сосиски нарежьте кружочками.
- Добавьте их в сковороду, перемешайте. Жарьте еще 5–7 минут.
- Посолите, поперчите по вкусу.
- Подавайте горячей, по желанию посыпав зеленью.
Приятного аппетита!
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