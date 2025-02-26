Фридрих Мерцвже получил известность в Украине, ведь неоднократно высказывался в поддержку нашего государства. Оказывается, что даже его любимая еда также перекликается с нашими предпочтениями.

Фридрих Мерц уверенно победил на выборах в Германии, поэтому Украина может рассчитывать на продолжение поддержки и развитие дружеских отношений. 24 Канал рассказывает о знакомых каждому блюда, которые любит новый канцлер.

Читайте также Когда-то это был самый популярный десерт: готовим "Ежики", которые незаслуженно стали забывать

Что по вкусу новому канцлеру Германии

Фридрих Мерц любит итальянскую кухню, в частности пасту с морепродуктами. Его любимое блюдо – спагетти с легким томатным соусом и морепродуктами. Дома он часто готовит классическую итальянскую пасту и утку с овощами, которая, по словам его жены Шарлотты, всегда удается.

Однако, когда Мерц спешит, он может выбрать фастфуд. Его фаворит очевиден – жареная картошка с колбаской.

Рецепт спагетти с морепродуктами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов спагетти;

– 300 граммов морепродуктов (кальмары, мидии, креветки);

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 200 граммов томатного соуса;

– 100 миллилитров белого сухого вина (по желанию);

– соль и перец – по вкусу;

– свежая петрушка – для подачи.

Приготовление:

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния "аль денте". Слейте воду, оставив немного жидкости для соуса. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте 30 секунд, чтобы он отдал аромат. Выложите морепродукты, обжарьте 2 – 3 минуты. Влейте вино, если используете, и готовьте еще минуту, чтобы алкоголь испарился. Добавьте томатный соус, соль и перец. Тушите 5 минут. Добавьте спагетти к соусу, перемешайте. Готовьте еще минуту, чтобы паста впитала вкус соуса. Подавайте горячей, посыпав свежей петрушкой.

Рецепт утки, запеченной с овощами

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 утка (примерно 2 килограмма);

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 3 картофелины;

– 2 моркови;

– 1 кабачок;

– 1 болгарский перец;

– 1 головка лука.

Приготовление:

Очистите утку от лишнего жира, обсушите бумажными полотенцами. Натрите ее солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Смажьте маслом и оставьте на 15 минут. Овощи нарежьте средними кусками. Посолите, добавьте немного масла и перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите утку в форму для запекания, вокруг разложите овощи. Накройте фольгой и запекайте 1,5 часа. Снимите фольгу и запекайте еще 30 минут, чтобы образовалась румяная корочка. Подавайте горячей вместе с овощами.

Рецепт картофеля с сосисками

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 4 сосиски;

– 1 головка лука;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль – по вкусу;

– черный перец – по вкусу;

– свежая зелень – для подачи.

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его кусочками. Разогрейте масло на сковороде. Выложите картофель и жарьте на среднем огне, помешивая. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к картофелю. Готовьте, пока овощи станут золотистыми. Сосиски нарежьте кружочками. Добавьте их в сковороду, перемешайте. Жарьте еще 5–7 минут. Посолите, поперчите по вкусу. Подавайте горячей, по желанию посыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Любимый завтрак предков: простой рецепт ленивых вареников.