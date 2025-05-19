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Новости Вкусно Салаты и закуски Хрустящая и пикантная закуска без лишнего жира: готовим луковые чипсы с сыром от Эктора
19 мая, 12:31
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Хрустящая и пикантная закуска без лишнего жира: готовим луковые чипсы с сыром от Эктора

Марта Касиянчук

Луковые чипсы с сыром – простая и вкусная альтернатива традиционным готовым снекам. Для приготовления нужны лишь 3 основных ингредиента: лук, сыр и набор специй. И что самое интересное они полностью готовятся в духовке, то есть нежирные.

Они хрустящие, пикантные, с ароматом паприки и чеснока – просто невозможно остановиться на одном. Рецептом луковых чипсов с сыром делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

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Луковые чипсы с сыром

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– лук;
– сыр;
– сухой чеснок, паприка, молотый перец, соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте кольцами лук. Выложите их на пергамент;
     
  2. Сверху щедро посыпьте сыром и специями.
     
  3. Отправьте в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Дайте остыть и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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