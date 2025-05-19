Хрустящая и пикантная закуска без лишнего жира: готовим луковые чипсы с сыром от Эктора

Луковые чипсы с сыром – простая и вкусная альтернатива традиционным готовым снекам. Для приготовления нужны лишь 3 основных ингредиента: лук, сыр и набор специй. И что самое интересное они полностью готовятся в духовке, то есть нежирные.

Они хрустящие, пикантные, с ароматом паприки и чеснока – просто невозможно остановиться на одном. Рецептом луковых чипсов с сыром делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво. Читайте также Разбирают со стола быстрее всего: закуска для любителей "Селедки под шубой" Луковые чипсы с сыром Время: 30 минут

30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– лук;

– сыр;

– сухой чеснок, паприка, молотый перец, соль – по вкусу. Приготовление: Очистите и нарежьте кольцами лук. Выложите их на пергамент;

Сверху щедро посыпьте сыром и специями.

Отправьте в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Дайте остыть и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: закусочное масло с грибами на гренки.