19 мая, 12:31
Хрустящая и пикантная закуска без лишнего жира: готовим луковые чипсы с сыром от Эктора
Луковые чипсы с сыром – простая и вкусная альтернатива традиционным готовым снекам. Для приготовления нужны лишь 3 основных ингредиента: лук, сыр и набор специй. И что самое интересное они полностью готовятся в духовке, то есть нежирные.
Они хрустящие, пикантные, с ароматом паприки и чеснока – просто невозможно остановиться на одном. Рецептом луковых чипсов с сыром делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.
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Луковые чипсы с сыром
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– лук;
– сыр;
– сухой чеснок, паприка, молотый перец, соль – по вкусу.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте кольцами лук. Выложите их на пергамент;
- Сверху щедро посыпьте сыром и специями.
- Отправьте в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Дайте остыть и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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