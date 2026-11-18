Главный секрет блюда заключается в том, что после правильной подготовки и термической обработки резкий луковый вкус и запах исчезают бесследно, превращаясь в нежную естественную сладость. Чтобы масса не получилась водянистой, измельченный репчатый лук сначала выдерживают с солью и сахаром, а затем связывают овсяными хлопьями или манной крупой и погашенной содой.

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Готовые румяные оладьи вкусны сами по себе со сметаной, но если дополнительно протушить их в нежной томатной подливке, они становятся настолько сочными и мягкими, что по текстуре и вкусу напоминают домашние рыбные тефтели.

Как приготовить луковые оладьи?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 800 граммов репчатого лука;

– 3 куриных яйца;

– 4 столовые ложки овсяных хлопьев или манной крупы;

– 4 столовые ложки пшеничной муки высшего сорта;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка белого сахара;

– 1/2 чайной ложки пищевой соды;

– 1 столовая ложка лимонного сока или 9% уксуса;

– 1 щепотка молотого черного перца;

– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла для жарки;

томатная подлива:

– 400 миллилитров теплой питьевой воды;

– 2 столовые ложки густой томатной пасты;

– 2 столовые ложки майонеза или густой сметаны;

– 1 столовая ложка белого сахара;

– 2 лавровых листа;

– 1 щепотка каменной соли.

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Приготовление:

Очищенный репчатый лук нарежьте мелкими кубиками или измельчите в чаше блендера, переложите в глубокую миску, добавьте 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку сахара и черный перец, тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы лук размяк и пустил сок. Добавьте в луковую массу яйца и пищевую соду, предварительно погашенную лимонным соком или уксусом, после чего всыпьте овсяные хлопья или манную крупу и хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте пшеничную муку, ориентируясь на консистенцию теста – оно должно получиться густым, как на классические оладьи, и не растекаться по сковороде. Разогрейте сковороду с рафинированным маслом, выкладывайте луковую массу столовой ложкой и обжаривайте на небольшом огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны до аппетитной румяной корочки. Для соуса смешайте теплую воду с томатной пастой, майонезом или сметаной, сахаром и щепоткой соли до однородности. Переложите обжаренные луковые лепешки в глубокую сковороду или сотейник, положите лавровые листья, залейте подливой и тушите под крышкой на слабом огне 15 минут, после чего подавайте горячими к столу.

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Почему лук в этом блюде теряет резкость и становится сладким

Свежий репчатый лук содержит летучие сернистые соединения, которые раздражают слизистую оболочку и придают жгучую горечь. Однако по содержанию природных сахаров этот овощ превосходит даже многие сорта яблок.

Когда вы заранее перетираете нарезанный лук с солью и сахаром, клеточные стенки разрушаются, агрессивные эфирные соединения быстро испаряются еще на этапе подготовки, а во время медленного обжаривания и тушения в кисло-сладкой томатной среде природные сахара окончательно карамелизуются, образуя глубокое, мягкое и слегка сливочное послевкусие.