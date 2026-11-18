Как приготовить луковые оладьи / "Сладко-соленое"
Украинские луковые оладьи – это настоящая кулинарная магия из самых обычных и недорогих продуктов, которая легко составляет конкуренцию классическим дерунам и кабачковым оладьям.
Главный секрет блюда заключается в том, что после правильной подготовки и термической обработки резкий луковый вкус и запах исчезают бесследно, превращаясь в нежную естественную сладость. Чтобы масса не получилась водянистой, измельченный репчатый лук сначала выдерживают с солью и сахаром, а затем связывают овсяными хлопьями или манной крупой и погашенной содой.
Готовые румяные оладьи вкусны сами по себе со сметаной, но если дополнительно протушить их в нежной томатной подливке, они становятся настолько сочными и мягкими, что по текстуре и вкусу напоминают домашние рыбные тефтели.
Как приготовить луковые оладьи?
- Время: 45 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 800 граммов репчатого лука;
– 3 куриных яйца;
– 4 столовые ложки овсяных хлопьев или манной крупы;
– 4 столовые ложки пшеничной муки высшего сорта;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка белого сахара;
– 1/2 чайной ложки пищевой соды;
– 1 столовая ложка лимонного сока или 9% уксуса;
– 1 щепотка молотого черного перца;
– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла для жарки;
томатная подлива:
– 400 миллилитров теплой питьевой воды;
– 2 столовые ложки густой томатной пасты;
– 2 столовые ложки майонеза или густой сметаны;
– 1 столовая ложка белого сахара;
– 2 лавровых листа;
– 1 щепотка каменной соли.
Приготовление:
- Очищенный репчатый лук нарежьте мелкими кубиками или измельчите в чаше блендера, переложите в глубокую миску, добавьте 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку сахара и черный перец, тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы лук размяк и пустил сок.
- Добавьте в луковую массу яйца и пищевую соду, предварительно погашенную лимонным соком или уксусом, после чего всыпьте овсяные хлопья или манную крупу и хорошо перемешайте.
- Постепенно всыпайте пшеничную муку, ориентируясь на консистенцию теста – оно должно получиться густым, как на классические оладьи, и не растекаться по сковороде.
- Разогрейте сковороду с рафинированным маслом, выкладывайте луковую массу столовой ложкой и обжаривайте на небольшом огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны до аппетитной румяной корочки.
- Для соуса смешайте теплую воду с томатной пастой, майонезом или сметаной, сахаром и щепоткой соли до однородности.
- Переложите обжаренные луковые лепешки в глубокую сковороду или сотейник, положите лавровые листья, залейте подливой и тушите под крышкой на слабом огне 15 минут, после чего подавайте горячими к столу.
Почему лук в этом блюде теряет резкость и становится сладким
Свежий репчатый лук содержит летучие сернистые соединения, которые раздражают слизистую оболочку и придают жгучую горечь. Однако по содержанию природных сахаров этот овощ превосходит даже многие сорта яблок.
Когда вы заранее перетираете нарезанный лук с солью и сахаром, клеточные стенки разрушаются, агрессивные эфирные соединения быстро испаряются еще на этапе подготовки, а во время медленного обжаривания и тушения в кисло-сладкой томатной среде природные сахара окончательно карамелизуются, образуя глубокое, мягкое и слегка сливочное послевкусие.
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