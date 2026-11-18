Головний секрет страви полягає в тому, що після правильної підготовки та термічної обробки різкий цибулевий смак і запах зникають без сліду, перетворюючись на делікатну природну солодкість. Щоб маса не вийшла водянистою, подрібнену ріпчасту цибулю спершу витримують із сіллю та цукром, а потім зв'язують вівсяними пластівцями або манною крупою й погашеною содою.

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Готові рум'яні оладки смачні самі по собі зі сметаною, але якщо додатково протушкувати їх у ніжній томатній підливі, вони стають настільки соковитими й м'якими, що за текстурою та смаком нагадують домашні рибні тефтелі.

Як приготувати цибуляники?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 800 грамів ріпчастої цибулі;

– 3 курячі яйця;

– 4 столові ложки вівсяних пластівців або манної крупи;

– 4 столові ложки пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка білого цукру;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 1 столова ложка лимонного соку або 9% оцту;

– 1 дрібка меленого чорного перцю;

– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії для смаження;

томатна підлива:

– 400 мілілітрів теплої питної води;

– 2 столові ложки густої томатної пасти;

– 2 столові ложки майонезу або густої сметани;

– 1 столова ложка білого цукру;

– 2 лаврові листки;

– 1 дрібка кам'яної солі.

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Приготування:

Очищену ріпчасту цибулю наріжте дрібними кубиками або подрібніть у чаші блендера, перекладіть у глибоку миску, всипте 2 чайні ложки солі, 1 чайну ложку цукру та чорний перець, ретельно перемішайте й залиште на 10 хвилин, щоб цибуля розм'якла й пустила сік. Додайте до цибулевої маси яйця та харчову соду, попередньо погашену лимонним соком або оцтом, після чого всипте вівсяні пластівці чи манну крупу і добре вимішайте. Поступово введіть пшеничне борошно, орієнтуючись на консистенцію тіста – воно має вийти густим, як на класичні оладки, і не розтікатися на сковороді. Розігрійте сковороду з рафінованою олією, викладайте цибулеву масу столовою ложкою та обсмажуйте на невеликому вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку до апетитної рум'яної скоринки. Для соусу змішайте теплу воду з томатною пастою, майонезом або сметаною, цукром і дрібкою солі до однорідності. Поверніть обсмажені цибуляники в глибоку сковороду чи сотейник, покладіть лаврові листки, залийте підливою та тушкуйте під кришкою на слабкому вогні 15 хвилин, після чого подавайте гарячими до столу.

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Чому цибуля в цій страві втрачає різкість і стає солодкою

Свіжа ріпчаста цибуля містить леткі сірчисті сполуки, які подразнюють слизову оболонку й дають пекучу гіркоту. Проте за вмістом природних цукрів цей овоч перевершує навіть багато сортів яблук.

Коли ви заздалегідь перетираєте нарізану цибулю із сіллю та цукром, клітинні стінки руйнуються, агресивні ефірні сполуки швидко випаровуються ще на етапі підготовки, а під час повільного обсмажування та тушкування в кисло-солодкому томатному середовищі природні цукри остаточно карамелізуються, формуючи глибокий, м'який і трохи вершковий післясмак.