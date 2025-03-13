13 марта, 01:05
Вкусно, быстро и бюджетно: упрощенный рецепт знаменитого французского лукового супа
Горячие блюда всегда обладают особым шармом. И не нужно прилагать много усилий, чтобы на столе оказалась ароматная горячая трапеза.
Вкусно, сытно и очень дешево – разве можно найти лучшее сочетание? Луковый суп позволит получить от него максимальное наслаждение и подать к столу сытный обед, не тратя много времени и денег, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт бюджетного лукового супа с луком
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 плавленых сырка;
– 6 средних луковиц;
– 1 морковь;
– 4 картофелины;
– 50 граммов сливочного масла;
– 2 литра воды;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- На сковороде растопите кусочек сливочного масла, добавьте измельченный лук и обжаривайте его примерно 5 минут на среднем огне.
- После этого добавьте натертую морковь и продолжайте обжаривать еще несколько минут, пока овощи не приобретут золотистый цвет.
- В кастрюлю налейте два литра воды, перенесите в нее обжаренные овощи, а также заранее нарезанный картофель.
- Перемешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец по вкусу. Доведите бульон до кипения, а затем варите его на слабом огне в течение 15 минут.
- Натрите плавленый сырок на терке и добавьте его в кипящий бульон, хорошо перемешивая.
- Перед подачей посыпьте суп мелко нарезанным укропом и подавайте к столу вместе с сухариками.
Приятного аппетита!
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