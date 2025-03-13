Вкусно, быстро и бюджетно: упрощенный рецепт знаменитого французского лукового супа

Горячие блюда всегда обладают особым шармом. И не нужно прилагать много усилий, чтобы на столе оказалась ароматная горячая трапеза.

Вкусно, сытно и очень дешево – разве можно найти лучшее сочетание? Луковый суп позволит получить от него максимальное наслаждение и подать к столу сытный обед, не тратя много времени и денег, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт бюджетного лукового супа с луком

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 плавленых сырка;

– 6 средних луковиц;

– 1 морковь;

– 4 картофелины;

– 50 граммов сливочного масла;

– 2 литра воды;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

На сковороде растопите кусочек сливочного масла, добавьте измельченный лук и обжаривайте его примерно 5 минут на среднем огне. После этого добавьте натертую морковь и продолжайте обжаривать еще несколько минут, пока овощи не приобретут золотистый цвет. В кастрюлю налейте два литра воды, перенесите в нее обжаренные овощи, а также заранее нарезанный картофель. Перемешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец по вкусу. Доведите бульон до кипения, а затем варите его на слабом огне в течение 15 минут. Натрите плавленый сырок на терке и добавьте его в кипящий бульон, хорошо перемешивая. Перед подачей посыпьте суп мелко нарезанным укропом и подавайте к столу вместе с сухариками.

Приятного аппетита!

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