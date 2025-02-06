Макароны с сыром за 10 минут: от них невозможно оторваться

Макароны с сыром, или мак энд чиз – любимое блюдо в американской кулинарии. Она может служить как основным, так и гарниром, удовлетворяя самые разные вкусы. Однажды вполне достаточно, чтобы влюбиться в суперсырные макароны навсегда.

Не может не радовать и то, что мак энд чиз готовятся очень быстро – раз-два и готово. Рецептом невероятно вкусных макарон с творогом делится 24 Канал со ссылкой на инстаграм Вкусные домашние рецепты.

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Макароны с сыром – рецепт

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

– 200 граммов макарон;– 30 граммов сливочного масла;– 1 столовая ложка муки;– 250 – 300 миллилитров молока;– 200 граммов твердого сыра (можно разного);– 1/3 чайной ложки соли;– 1/2 чайной ложки паприки;– 1/2 чайной ложки сухого чеснока.

Как приготовить мак энд чиз: смотрите видео

Приготовление:

Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.

Параллельно приготовьте соус: на умеренном огне растопите масло, добавьте муку, перемешайте. Постепенно влейте молоко и доведите соус до загустения.

Натрите сыр на крупной терке.

Посолите, добавьте молотую паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и проварите вместе еще 2 минуты.

Процедите макароны, добавьте к соусу и проварите вместе еще минутку.

Подавайте блюдо сразу к столу. Оно должно быть горячим.

Приятного аппетита!

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