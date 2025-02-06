6 февраля, 15:50
Макароны с сыром за 10 минут: от них невозможно оторваться
Макароны с сыром, или мак энд чиз – любимое блюдо в американской кулинарии. Она может служить как основным, так и гарниром, удовлетворяя самые разные вкусы. Однажды вполне достаточно, чтобы влюбиться в суперсырные макароны навсегда.
Не может не радовать и то, что мак энд чиз готовятся очень быстро – раз-два и готово. Рецептом невероятно вкусных макарон с творогом делится 24 Канал со ссылкой на инстаграм Вкусные домашние рецепты.
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Макароны с сыром – рецепт
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 200 граммов макарон;
– 30 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка муки;
– 250 – 300 миллилитров молока;
– 200 граммов твердого сыра (можно разного);
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки паприки;
– 1/2 чайной ложки сухого чеснока.
Как приготовить мак энд чиз: смотрите видео
Приготовление:
- Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
- Параллельно приготовьте соус: на умеренном огне растопите масло, добавьте муку, перемешайте. Постепенно влейте молоко и доведите соус до загустения.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Посолите, добавьте молотую паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и проварите вместе еще 2 минуты.
- Процедите макароны, добавьте к соусу и проварите вместе еще минутку.
- Подавайте блюдо сразу к столу. Оно должно быть горячим.
Приятного аппетита!
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