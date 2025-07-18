18 июля, 12:31
Вкус, который трудно забыть: готовим нежный малиново-сливочный тарт без выпечки
Основні тези
- Малиново-сливочный тарт – это десерт, сочетающий в себе рассыпчатую основу с нежной начинкой из малины и сливочного крема.
- Его можно приготовить без выпекания всего за 20 минут. Придется лишь подождать пока тарт застынет в холодильнике.
Завтра суббота, почему бы не порадовать себя сладеньким после рабочей недели? И тарт со свежими сезонными ягодами и сливочным кремом – идеальный десерт выходного дня.
Еще и готовится легко и быстро, потому что не требует выпекания. Рецептом малиново-сливочного тарта делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.
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Как приготовить малиново-сливочный тарт?
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 60 граммов протеинового печенья;
– 30 граммов воды;
– 140 граммов греческого йогурта;
– 30 граммов сливочного сыра;
– подсластитель;
– 5 граммов фисташек;
– 70 граммов малины.
Приготовление:
- Печенье измельчите на крошки. Добавьте воду и перемешайте. Влажными руками распределите печенье в форме примерно 12 сантиметров. Сделайте бортики высотой 1 сантиметр.
- Смешайте йогурт и сливочный сыр, подсластитель и измельченные фисташки.
- Подготовленный крем выложите на корж, а сверху украсьте малиной. Поставьте в холодильник на несколько часов. Тогда достаньте тарт из формы и пробуйте.
Приятного аппетита!
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