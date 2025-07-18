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Новости Вкусно Выпечка и десерты Вкус, который трудно забыть: готовим нежный малиново-сливочный тарт без выпечки
18 июля, 12:31
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Вкус, который трудно забыть: готовим нежный малиново-сливочный тарт без выпечки

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Малиново-сливочный тарт – это десерт, сочетающий в себе рассыпчатую основу с нежной начинкой из малины и сливочного крема.
  • Его можно приготовить без выпекания всего за 20 минут. Придется лишь подождать пока тарт застынет в холодильнике.

Завтра суббота, почему бы не порадовать себя сладеньким после рабочей недели? И тарт со свежими сезонными ягодами и сливочным кремом – идеальный десерт выходного дня.

Еще и готовится легко и быстро, потому что не требует выпекания. Рецептом малиново-сливочного тарта делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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    Как приготовить малиново-сливочный тарт?

    • Время: 20 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 60 граммов протеинового печенья;
    – 30 граммов воды;
    – 140 граммов греческого йогурта;
    – 30 граммов сливочного сыра;
    – подсластитель;
    – 5 граммов фисташек;
    – 70 граммов малины.

    Приготовление:

    1. Печенье измельчите на крошки. Добавьте воду и перемешайте. Влажными руками распределите печенье в форме примерно 12 сантиметров. Сделайте бортики высотой 1 сантиметр.
       
    2. Смешайте йогурт и сливочный сыр, подсластитель и измельченные фисташки.
       
    3. Подготовленный крем выложите на корж, а сверху украсьте малиной. Поставьте в холодильник на несколько часов. Тогда достаньте тарт из формы и пробуйте.

    Приятного аппетита!

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