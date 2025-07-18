Вкус, который трудно забыть: готовим нежный малиново-сливочный тарт без выпечки

Завтра суббота, почему бы не порадовать себя сладеньким после рабочей недели? И тарт со свежими сезонными ягодами и сливочным кремом – идеальный десерт выходного дня.

Еще и готовится легко и быстро, потому что не требует выпекания. Рецептом малиново-сливочного тарта делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости. Читайте также Дети будут в восторге: готовим трендовые спагетти-панкейки с TikTok Как приготовить малиново-сливочный тарт? Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 60 граммов протеинового печенья;

– 30 граммов воды;

– 140 граммов греческого йогурта;

– 30 граммов сливочного сыра;

– подсластитель;

– 5 граммов фисташек;

– 70 граммов малины. Приготовление: Печенье измельчите на крошки. Добавьте воду и перемешайте. Влажными руками распределите печенье в форме примерно 12 сантиметров. Сделайте бортики высотой 1 сантиметр.

Смешайте йогурт и сливочный сыр, подсластитель и измельченные фисташки.

Подготовленный крем выложите на корж, а сверху украсьте малиной. Поставьте в холодильник на несколько часов. Тогда достаньте тарт из формы и пробуйте. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: вкусный и нежный зефир из 2 ингредиентов.