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13 июля, 14:30
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Сочные ягоды и нежный крем: готовим малиновое тирамису от Ярославского

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Малиновое тирамису – это вариация классического итальянского десерта, которая приятно удивит.
  • Это один из немногих десертов, для приготовления которого не нужно включать духовку, а порция освежает в жаркие дни.

Кулинарные энтузиасты открывают для себя безграничные возможности переосмысления классического десерта тирамису. Летом популярен вариант – добавления сезонных ягод, например, малины.

Такое тирамису, как и классическое, готовится путем сочетания нескольких слоев: сливочного крема на основе маскарпоне, пропитанного печенья савоярди, а также малины. Рецептом малинового тирамису делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского.

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Малиновое тирамису

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 330 граммов сыра маскарпоне;
– 6 граммов кофе молотого;
– 4 яйца куриные;
– 85 граммов сахара;
– 140 миллилитров кофе американо;
– 30 миллилитров коньяка;
– 26 штук печенья савоярди;
– 20 граммов какао-порошка;
– 200 граммов малины.

Как приготовить малиновое тирамису: смотрите видео

Приготовление:

  1. Маскарпоне заранее достаньте из холодильника. Добавьте молотый кофе и разомните смесь лопаткой.
     
  2. Отделите белки от желтков. Взбейте миксером холодные белки с солью в легкую пену. Постепенно добавьте 75 граммов сахара и взбейте до устойчивой пены. Желтки взбейте с 10 граммами сахара до пышной пены.
     
  3. В смесь маскарпоне в три захода добавьте взбитые белки, осторожно взбивая венчиком. К американо добавьте коньяк и перемешайте.
     
  4. Теперь соберите – немного крема положите на дно формы, печенье савоярди пропитайте в кофе с коньяком и положите на крем. Сверху выложите еще часть крема. Положите слой свежей малины или любую сезонную ягоду.
     
  5. Повторите слои – савоярди, крем, посыпьте какао и сверху выложите малину. Дайте ему немного времени, чтобы пропитаться в холодильнике и подавайте.

Приятного аппетита!

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