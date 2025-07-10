Роскошное спасение в жару: готовим малиновый сорбет за 15 минут
Холодный сорбет станет настоящим спасением в жаркую погоду. А еще его обожают как взрослые, так и дети.
Малиновый сорбет – это куда лучше и полезнее, чем магазинное мороженое, в котором много сахара. И готовить его быстрее, чем сходить в ближайший супермаркет. Как сделать десерт, который спасет от жары – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Рецепт малинового сорбета
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов малины;
– 0,5 лимона;
– 80 граммов меда.
Приготовление:
Малину тщательно промываем, удаляем плодоножки и даем ягодам обсохнуть. С половины лимона снимаем цедру и выжимаем сок.
В чашу блендера кладем подсушенную малину, добавляем мед и свежевыжатый лимонный сок. Взбиваем до однородной консистенции.
Полученную массу переливаем в емкость и ставим в морозильную камеру примерно на полтора часа.
Через 45 минут достаем массу и тщательно перемешиваем, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда.
Готовый сорбет раскладываем по креманкам и украшаем лимонной цедрой.
Приятного аппетита!
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