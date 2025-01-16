Мандариновый торт без выпекания: идеальный зимний десерт за 20 минут
Зима у многих ассоциируется с мандаринами. Возвышенный аромат этих цитрусовых вызывает приятные воспоминания, часто связанные с детством. А приготовление мандаринового торта поднимет уютную атмосферу еще больше.
Если вам лень делать торт, потому что его надо выпекать и мучиться с коржами и начинкой, то есть хорошая новость – это лакомство печь не нужно. Как приготовить мандариновый торт без выпечки рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.
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Мандариновый торт без выпекания
- Время: 20 минут (4 – 5 часов на застывание)
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 6 мандарин;
– 300 граммов печенья "К чаю";
– 100 граммов сливочного масла;
– 400 граммов сливочного сыра или сметаны;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов желатина;
– 50 миллилитров воды.
Приготовление:
- Для основы измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным маслом.
- Полученную массу равномерно распределите по дну формы и поставьте в холодильник.
- Желатин замочите в воде, дайте ему набухнуть, а затем подогрейте, не доводя до кипения.
- Смешайте сливочный сыр с сахарной пудрой, добавьте растопленный желатин и часть нарезанных мандаринов.
- Вылейте смесь на основу из печенья, сверху выложите кольца мандаринов и поставьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.
Приятного аппетита!
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