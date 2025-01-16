Мандариновый торт без выпекания: идеальный зимний десерт за 20 минут

Зима у многих ассоциируется с мандаринами. Возвышенный аромат этих цитрусовых вызывает приятные воспоминания, часто связанные с детством. А приготовление мандаринового торта поднимет уютную атмосферу еще больше.

Если вам лень делать торт, потому что его надо выпекать и мучиться с коржами и начинкой, то есть хорошая новость – это лакомство печь не нужно. Как приготовить мандариновый торт без выпечки рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.

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Мандариновый торт без выпекания

Время: 20 минут (4 – 5 часов на застывание)

20 минут (4 – 5 часов на застывание) Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 6 мандарин;

– 300 граммов печенья "К чаю";

– 100 граммов сливочного масла;

– 400 граммов сливочного сыра или сметаны;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов желатина;

– 50 миллилитров воды.

Приготовление:

Для основы измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным маслом.

Полученную массу равномерно распределите по дну формы и поставьте в холодильник.

Желатин замочите в воде, дайте ему набухнуть, а затем подогрейте, не доводя до кипения.

Смешайте сливочный сыр с сахарной пудрой, добавьте растопленный желатин и часть нарезанных мандаринов.

Вылейте смесь на основу из печенья, сверху выложите кольца мандаринов и поставьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.

Приятного аппетита!

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