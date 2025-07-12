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12 июля, 10:10
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Они не дождутся зимы: маринуем хрустящие кабачки – закуска, которая станет открытием

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Маринованные кабачки позволяют сохранить любимое блюдо на год, но оно настолько вкусное, что захочется открыть его раньше.
  • Эта закуска может стать открытием даже для опытных хозяек.

Маринованные кабачки - это возможность сохранить любимое блюдо на целый год. Но закуска получается такой вкусной, что вам точно захочется открыть ее как можно раньше.

Хрустящие маринованные кабачки станут отличным дополнением к любой трапезе. Их вкус такой оригинальный, что часто уже к зимнему периоду запасы становятся значительно меньше. 24 Канал предлагает заготовить особую закуску по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт маринованных кабачков

  • Время: 1 час
  • Порций: 4 банки по 0,5 литра

Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 2 лука;
– 1 сладкий перец;
– головка чеснока;
– 1 лавровый лист;
маринад:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 50 миллилитров уксуса;
– 1 чайная ложка черного горошка;
– 3 горошины душистого перца;
– 30 граммов петрушки.

Приготовление:

  1. В кастрюлю наливаем воду, добавляем все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Хорошо перемешиваем и ставим на плиту.

  2. Кабачки тщательно моем и режем кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Лук шинкуем полукольцами, болгарский перец нарезаем небольшими кубиками, а зубчики чеснока просто разделяем.

  3. Петрушку разрываем руками на несколько частей.

  4. Как только маринад закипит, выкладываем в него подготовленные кабачки, перец, лук, чеснок и зелень. Все хорошо перемешиваем и слегка прижимаем ложкой, чтобы овощи полностью погрузились в жидкость.

  5. Накрываем крышкой и ждем повторного закипания. Затем варим овощи еще 2 минуты.

  6. После этого выкладываем овощи слоями в стерильные банки. Лишний маринад выливаем обратно в кастрюлю.

  7. Снова доводим маринад до кипения, добавляем уксус и даем ему еще раз закипеть. Снимаем с огня и сразу заливаем банки горячим маринадом.

  8. Банки плотно закручиваем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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