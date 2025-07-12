Они не дождутся зимы: маринуем хрустящие кабачки – закуска, которая станет открытием

Хрустящие маринованные кабачки станут отличным дополнением к любой трапезе. Их вкус такой оригинальный, что часто уже к зимнему периоду запасы становятся значительно меньше. 24 Канал предлагает заготовить особую закуску по рецепту портала "На пенсии".

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Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 2 лука;

– 1 сладкий перец;

– головка чеснока;

– 1 лавровый лист;

маринад:

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 50 миллилитров уксуса;

– 1 чайная ложка черного горошка;

– 3 горошины душистого перца;

– 30 граммов петрушки.

Приготовление:

В кастрюлю наливаем воду, добавляем все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Хорошо перемешиваем и ставим на плиту.

Кабачки тщательно моем и режем кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Лук шинкуем полукольцами, болгарский перец нарезаем небольшими кубиками, а зубчики чеснока просто разделяем.

Петрушку разрываем руками на несколько частей.

Как только маринад закипит, выкладываем в него подготовленные кабачки, перец, лук, чеснок и зелень. Все хорошо перемешиваем и слегка прижимаем ложкой, чтобы овощи полностью погрузились в жидкость.

Накрываем крышкой и ждем повторного закипания. Затем варим овощи еще 2 минуты.

После этого выкладываем овощи слоями в стерильные банки. Лишний маринад выливаем обратно в кастрюлю.

Снова доводим маринад до кипения, добавляем уксус и даем ему еще раз закипеть. Снимаем с огня и сразу заливаем банки горячим маринадом.