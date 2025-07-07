Оценят даже гурманы: маринуем огурчики с горчицей – идеальная закуска
- Рецепт маринованных огурцов с горчицей подходит даже для новичков в консервации.
- Основные ингредиенты включают корнишоны, зерна горчицы, сахар, соль, уксус, лук и укроп.
Этот рецепт станет находкой для всех, кто любит маринованные огурчики. Любимая закуска с пикантными акцентами – перед этим просто невозможно устоять.
Одно из главных преимуществ этой консервации – с ней справятся даже новички, а у опытных хозяек тем более с ней не возникнет никаких проблем. 24 Канал советует попробовать этот рецепт от портала "На пенсии".
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Рецепт маринованных огурцов с горчицей
- Время: 30 минут + замачивание огурцов
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– корнишоны;
– 2 чайные ложки горчицы в зернах;
– 6 чайных ложек сахара;
– 2 чайные ложки соли;
– 2 – 3 столовые ложки уксуса;
– 1 столовая ложка измельченного лука;
– 2 столовые ложки свежего укропа.
Приготовление:
Огурцы хорошо промываем и заливаем холодной водой минимум на 2 часа.
В стерильную банку на самое дно выкладываем укроп, порезанный лук, добавляем сахар, соль и зерна горчицы. Огурцы обрезаем с обеих сторон и плотно ставим в банку вертикально.
Вливаем уксус, после чего заливаем кипящей водой до самого края. Накрываем банку крышкой и ставим в кастрюлю с горячей водой.
Стерилизуем 5 минут после закипания на среднем огне.
Осторожно вынимаем банку, герметично закручиваем, переворачиваем вверх дном и укрываем до полного остывания.
Приятного аппетита!
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