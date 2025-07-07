Оценят даже гурманы: маринуем огурчики с горчицей – идеальная закуска

Этот рецепт станет находкой для всех, кто любит маринованные огурчики. Любимая закуска с пикантными акцентами – перед этим просто невозможно устоять.

Одно из главных преимуществ этой консервации – с ней справятся даже новички, а у опытных хозяек тем более с ней не возникнет никаких проблем. 24 Канал советует попробовать этот рецепт от портала "На пенсии". Не пропустите Роскошный напиток собственными руками: рецепт вина из смородины Рецепт маринованных огурцов с горчицей Время : 30 минут + замачивание огурцов

: 30 минут + замачивание огурцов Порций: 1-литровая банка Ингредиенты:

– корнишоны;

– 2 чайные ложки горчицы в зернах;

– 6 чайных ложек сахара;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 – 3 столовые ложки уксуса;

– 1 столовая ложка измельченного лука;

– 2 столовые ложки свежего укропа. Приготовление: Огурцы хорошо промываем и заливаем холодной водой минимум на 2 часа. В стерильную банку на самое дно выкладываем укроп, порезанный лук, добавляем сахар, соль и зерна горчицы. Огурцы обрезаем с обеих сторон и плотно ставим в банку вертикально. Вливаем уксус, после чего заливаем кипящей водой до самого края. Накрываем банку крышкой и ставим в кастрюлю с горячей водой. Стерилизуем 5 минут после закипания на среднем огне. Осторожно вынимаем банку, герметично закручиваем, переворачиваем вверх дном и укрываем до полного остывания. Приятного аппетита! Блюдо сквозь века: рецепт толкушки.