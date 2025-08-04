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4 августа, 13:47
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Маринованные помидоры, как в ресторане: в эту закуску влюбятся все без исключения

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Если вы ищете вкусную и одновременно бюджетную закуску, обратите внимание на эти маринованные помидоры быстрого приготовления.
  • Получается очень вкусно, пикантно и ароматно. Удачное дополнение к другим блюдам.

Быстрые маринованные помидоры – удобное решение, когда времени в обрез, а на закуску подать что-то надо. Они могут дополнить разнообразные блюда – от салатов до бутербродов.

Приготовить их очень легко, а результат приятно удивит каждого, кто попробует. Рецептом маринованных помидоров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tanyashlikhtenko.

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Как вкусно замариновать помидоры?

  • Время: 15 минут (без времени на маринование)
    Порции: 4 – 6

Ингредиенты: 
– 1,5 килограмма помидоров; 
– 1 пучок зелени (петрушка, базилик, сельдерей); 
– 1 головка чеснока.

Для маринада: 
– 1 литр воды; 
– 100 миллилитров уксуса; 
– 100 миллилитров масла; 
– 1 столовая ложка соли; 
– 1 столовая ложка паприки; 
– 1 столовая ложка меда; 
– 1 чайная ложка смеси перцев; 
– 1 чайная ложка сухой горчицы.

Пошаговый рецепт приготовления таких помидоров: смотрите видео

Приготовление:

  1. Зелень мелко нарежьте, и выдавите туда же головку чеснока. Перемешайте.
     
  2. Помидоры перережьте накрест и начините зеленью. Переложите в удобную посудину.
     
  3. Смешайте ингредиенты для маринада, залейте им помидоры. 
     
  4. Накройте их крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике 3 – 12 часов.

Готово!

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