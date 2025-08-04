Быстрые маринованные помидоры – удобное решение, когда времени в обрез, а на закуску подать что-то надо. Они могут дополнить разнообразные блюда – от салатов до бутербродов.

Приготовить их очень легко, а результат приятно удивит каждого, кто попробует. Рецептом маринованных помидоров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tanyashlikhtenko. Читайте также Удержаться, чтобы не съесть сразу – трудно: консервируем простой салат на зиму Как вкусно замариновать помидоры? Время: 15 минут (без времени на маринование)

Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма помидоров;

– 1 пучок зелени (петрушка, базилик, сельдерей);

– 1 головка чеснока.



Для маринада:

– 1 литр воды;

– 100 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров масла;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка паприки;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 чайная ложка смеси перцев;

– 1 чайная ложка сухой горчицы. Пошаговый рецепт приготовления таких помидоров: смотрите видео Приготовление: Зелень мелко нарежьте, и выдавите туда же головку чеснока. Перемешайте.

Помидоры перережьте накрест и начините зеленью. Переложите в удобную посудину.

Смешайте ингредиенты для маринада, залейте им помидоры.

Накройте их крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике 3 – 12 часов. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и этот консервированная свёкла на зиму.