Маринованные помидоры, как в ресторане: в эту закуску влюбятся все без исключения
- Если вы ищете вкусную и одновременно бюджетную закуску, обратите внимание на эти маринованные помидоры быстрого приготовления.
- Получается очень вкусно, пикантно и ароматно. Удачное дополнение к другим блюдам.
Быстрые маринованные помидоры – удобное решение, когда времени в обрез, а на закуску подать что-то надо. Они могут дополнить разнообразные блюда – от салатов до бутербродов.
Приготовить их очень легко, а результат приятно удивит каждого, кто попробует. Рецептом маринованных помидоров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tanyashlikhtenko.
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Как вкусно замариновать помидоры?
- Время: 15 минут (без времени на маринование)
Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма помидоров;
– 1 пучок зелени (петрушка, базилик, сельдерей);
– 1 головка чеснока.
Для маринада:
– 1 литр воды;
– 100 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров масла;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка паприки;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 чайная ложка смеси перцев;
– 1 чайная ложка сухой горчицы.
Пошаговый рецепт приготовления таких помидоров: смотрите видео
Приготовление:
- Зелень мелко нарежьте, и выдавите туда же головку чеснока. Перемешайте.
- Помидоры перережьте накрест и начините зеленью. Переложите в удобную посудину.
- Смешайте ингредиенты для маринада, залейте им помидоры.
- Накройте их крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике 3 – 12 часов.
Готово!
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