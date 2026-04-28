Эти маринованные шампиньоны уже стали легендарными: рецепт закуски, которую стоит иметь в холодильнике
- Маринованные шампиньоны – популярная закуска, которая легко готовится и не требует больших затрат.
- Основные ингредиенты включают шампиньоны, лимонную кислоту, сахар, соль, кориандр, гвоздику, лавровый лист, душистый и черный перец, и уксус.
Маринованные грибочки – это закуска, которая идеально дополнит любую трапезу. Они элементарны в приготовлении и нравятся абсолютно всем.
Маринованные шампиньоны – одна из самых популярных закусок, ведь не требует ни затрат денег, ни долгого стояния у плиты. Как сделать их легко и быстро – рассказывает ютуб-канал "Смаколик.юа".
Читайте также Эта скумбрия вкуснее лосося: гениальный рецепт малосольной рыбы
Как быстро замариновать шампиньоны?
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм шампиньонов (лучше брать небольшие или порезать большие на несколько частей) ;
– 1,5 литра воды (отваривания) + 500 миллилитров для маринада;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– пол чайной ложки зерен кориандра;
– 2 бутона гвоздики;
– 1 лавровый лист;
– 3 горошины душистого перца;
– 5 горошин черного перца;
– 40 миллилитров уксуса.
Закуска, которую все хвалят: смотрите видео
Приготовление:
- Окуните шампиньоны в 1,5 литра кипятка с добавлением лимонной кислоты, которая сохранит их светлый цвет, и варите 5 минут под крышкой.
- Готовые грибы откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.
- Для маринада смешайте в 0,5 литра воды, соль, сахар, кориандр, гвоздику и смесь перцев с лавровым листом.
- Как только жидкость закипит, влейте уксус и снимите кастрюлю с огня.
- Разложите грибы в две стерилизованные пол-литровые банки, залейте горячим маринадом и плотно закройте.
- Уже через 6 часов закуска готова к употреблению, а храниться она может до месяца времени.
Как выбрать шампиньоны?
При выборе шампиньонов первым делом обращайте внимание на их цвет и текстуру. Свежие грибы должны быть белыми или слегка кремовыми, без темных пятен, вмятин или слизи, подсказывает Onet.
На ощупь они должны быть плотными и упругими. Если гриб мягкий или "резиновый", он уже начал терять влагу и вкусовые качества. Также обязательно загляните под шляпку: у самых свежих шампиньонов пленка, закрывающая пластинки, цельная и плотно прилегает к ножке.
Если она разорвана и видны темные пластинки, то гриб уже полностью созрел. Он будет иметь более сильный аромат, но во время готовки быстрее потемнеет.
Какие рецепты стоит попробовать?
Вам точно понравится паштет от мамы Владимира Ярославского.
А еще все в восторге от ленивых голубцов – любимое блюдо теперь можно готовить хоть каждый день.