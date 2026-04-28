Эти маринованные шампиньоны уже стали легендарными: рецепт закуски, которую стоит иметь в холодильнике
28 апреля, 08:39
Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Маринованные шампиньоны – популярная закуска, которая легко готовится и не требует больших затрат.
  • Основные ингредиенты включают шампиньоны, лимонную кислоту, сахар, соль, кориандр, гвоздику, лавровый лист, душистый и черный перец, и уксус.

Маринованные грибочки – это закуска, которая идеально дополнит любую трапезу. Они элементарны в приготовлении и нравятся абсолютно всем.

Маринованные шампиньоны – одна из самых популярных закусок, ведь не требует ни затрат денег, ни долгого стояния у плиты. Как сделать их легко и быстро – рассказывает ютуб-канал "Смаколик.юа".

Как быстро замариновать шампиньоны?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 1 килограмм шампиньонов (лучше брать небольшие или порезать большие на несколько частей) ;
– 1,5 литра воды (отваривания) + 500 миллилитров для маринада;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– пол чайной ложки зерен кориандра;
– 2 бутона гвоздики;
– 1 лавровый лист;
– 3 горошины душистого перца;
– 5 горошин черного перца;
– 40 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Окуните шампиньоны в 1,5 литра кипятка с добавлением лимонной кислоты, которая сохранит их светлый цвет, и варите 5 минут под крышкой.
  2. Готовые грибы откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.
  3. Для маринада смешайте в 0,5 литра воды, соль, сахар, кориандр, гвоздику и смесь перцев с лавровым листом.
  4. Как только жидкость закипит, влейте уксус и снимите кастрюлю с огня.
  5. Разложите грибы в две стерилизованные пол-литровые банки, залейте горячим маринадом и плотно закройте.
  6. Уже через 6 часов закуска готова к употреблению, а храниться она может до месяца времени.

Как выбрать шампиньоны?

При выборе шампиньонов первым делом обращайте внимание на их цвет и текстуру. Свежие грибы должны быть белыми или слегка кремовыми, без темных пятен, вмятин или слизи, подсказывает Onet.

На ощупь они должны быть плотными и упругими. Если гриб мягкий или "резиновый", он уже начал терять влагу и вкусовые качества. Также обязательно загляните под шляпку: у самых свежих шампиньонов пленка, закрывающая пластинки, цельная и плотно прилегает к ножке.

Если она разорвана и видны темные пластинки, то гриб уже полностью созрел. Он будет иметь более сильный аромат, но во время готовки быстрее потемнеет.

