Закуска, которая точно удивит зимой: как замариновать чеснок без неприятного запаха

Маринованный чеснок может добавить уникального акцента многим блюдам. Это одна из любимых закусок опытных хозяек, которую готовят на холодный период года.

Маринованный чеснок не один раз пригодится вам при приготовлении любимых блюд. Особенно уместным он будет при приготовлении мяса – никто не угадает, какой именно ингредиент вы добавили, чтобы получить неповторимый вкус. 24 Канал предлагает заготовить чеснок по рецепту портала "Простые рецепты".

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Рецепт маринованного чеснока

Время : 1 час + вымачивание

: 1 час + вымачивание Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма чеснока;

– соль – по 1 столовой ложке на 1-литровую банку;

– уксус – по 50 миллилитров на 1-литровую банку;

– чистая холодная вода.

Приготовление:

Для маринования выбираем только спелый, плотный и здоровый чеснок, без следов гнили или повреждений. Осторожно снимаем внешнюю оболочку, оставляя только чистую белую кожуру. Срезаем кончики с обеих сторон головок. Замачиваем чеснок в холодной чистой воде на 24 часа. Затем воду меняем и снова оставляем настояться еще на сутки. Повторяем процедуру в третий раз – снова свежая вода и еще один день вымачивания. После трехдневного замачивания раскладываем головки чеснока в стерильные стеклянные банки. В каждую банку добавляем соль, уксус и холодную воду. Закрываем банки плотными крышками и несколько раз осторожно переворачиваем, чтобы соль полностью растворилась и образовался маринад. Храним чеснок в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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