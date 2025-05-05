Тот самый рецепт, который просят все гости: самый вкусный маринованный лук к шашлыку

Сочный маринованный лук быстро приобретает популярность как ароматное дополнение к домашнему барбекю. Обычно его жарят, но попробуйте подавать его свежим и вкус будет совсем другим.

Подборкой из 3 простых рецептов маринованного лука к шашлыку делится 24 Канал со ссылкой на украинского шеф-повара Вадима Бжезинского. Читайте также Просто, быстро и дешево: новый салат из свеклы за 5 минут Маринованный лук к шашлыку: 3 рецепта Относительно ингредиентов: на 2 больших луковицы все по 1 чайной ложке, а уксуса – 1 столовая ложка. С прованскими травами ​​​​​​Лук нарежьте кольцами. Выложите в банку и добавьте укроп.

Засыпьте сахар и прованские травы. Добавьте соль, перец и уксус.

Закройте банку и хорошо перемешайте. Выложите на тарелку. С петрушкой Фиолетовый лук нарежьте кольцами и выложите в банку.

Добавьте сахар, уксус и посыпьте солью. Добавьте измельченную петрушку.

Все хорошо перемешайте и выложите на тарелку. С кинзой Нарежьте кольцами лук. Добавьте измельченную кинзу.

Налейте уксус и добавьте сахар и соль.

Закройте банку и хорошо перемешайте. Выкладывайте. Готово! Интересно: домашний майонез за 60 секунд.