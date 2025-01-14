Мощный конкурент оладьям: марокканские блины, которые известны на весь мир
Особенность этих блинов – во множестве характерных дырочек. Так в них попадает больше начинки, поэтому вкус становится крайне насыщенным.
Для того, чтобы насладиться оригинальным блюдом, лучше всего подавать их с масляно-медовой поливкой. 24 Канал предлагает провести этот кулинарный эксперимент по рецепту Prosto Way.
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Рецепт марокканской выпечки
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 100 граммов манной крупы;
– 1 чайная ложка дрожжей;
– 1 – 2 столовые ложки сахара;
– 550 миллилитров теплой воды;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка уксуса.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты из рецепта в однородную массу. Для удобства используйте миксер или блендер.
Оставьте смесь на 15 минут, чтобы манка успела набухнуть. После этого добавьте разрыхлитель и уксус, тщательно перемешайте.
Жарьте блины на сухой сковороде без использования масла или масла. Помните, что блинчик жарится только с одной стороны, его не нужно переворачивать.
Марокканские блины традиционно подают с соусом. Для этого растопите по 50 граммов сливочного масла и меда, хорошо перемешайте. Полейте блины этим соусом перед подачей.
Приятного аппетита!
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