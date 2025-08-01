Праздник Маковея еще называют Медовым Спасом, а значит, стоит приготовить что-то вкусненькое. Пухлый и нежный медовик – идеальное решение для теплых семейных посиделок.

Как только вы начнете выпекать этот медовик – родные немедленно сбегутся на кухню, ведь он имеет такой аппетитный аромат, что устоять просто невозможно. 24 Канал предлагает отпраздновать Медового Спаса по рецепту портала "На пенсии".

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Как приготовить медовик на Медового Спаса?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 120 граммов меда;

– 120 граммов кефира;

– 170 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 стакан орехов.



Приготовление:

Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем мед и соду и взбиваем еще раз – масса увеличится в объеме. Влейте кефир и хорошо перемешайте. Медленно добавьте просеянную муку. Всыпьте измельченные орехи или другую добавку по желанию. Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выпекайте 35 – 40 минут при 180 градусах. По желанию можно покрыть медовик шоколадом или кремом.

Приятного аппетита!

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