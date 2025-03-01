Блины "паутинка": нежные, легкие – идеальны для празднования Масленицы

Блины это всегда хорошая идея для завтрака, особенно на Масленицу. Но если обычные уже немного надоели, стоит попробовать блины "паутинку".

Они не только выглядят эффектно, но и имеют особую текстуру – мягкую внутри и слегка хрустящую снаружи, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм valeria matrokhina.

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Рецепт блинов "паутинка"

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 70 граммов пшеничной муки;

– 40 граммов рисовой муки;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 50 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 100 миллилитров молока (примерно);

– щепотка соли;

– 1,5 столовой ложки растительного масла.

Приготовление:

Сначала смешайте оба вида муки, крахмал, сахар и соль. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородной консистенции. Постепенно вливайте эту смесь в сухие ингредиенты, добавьте масло и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Разогрейте сковороду, а тесто перелейте в кондитерский мешок или плотный пакет, сделав небольшое отверстие. На сухой горячей сковороде создавайте тонкие узоры, будто рисуете паутинку. Когда блины пропекутся, аккуратно подхватите их лопаткой и сверните в трубочку.

Приятного аппетита!

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