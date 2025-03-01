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1 марта, 10:20
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Блины "паутинка": нежные, легкие – идеальны для празднования Масленицы

Лилия Имбировская-Сиваковская

Блины это всегда хорошая идея для завтрака, особенно на Масленицу. Но если обычные уже немного надоели, стоит попробовать блины "паутинку".

Они не только выглядят эффектно, но и имеют особую текстуру – мягкую внутри и слегка хрустящую снаружи, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм valeria matrokhina.

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Рецепт блинов "паутинка"

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 70 граммов пшеничной муки;
– 40 граммов рисовой муки;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 50 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока (примерно);
– щепотка соли;
– 1,5 столовой ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Сначала смешайте оба вида муки, крахмал, сахар и соль. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородной консистенции.
  2. Постепенно вливайте эту смесь в сухие ингредиенты, добавьте масло и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
  3. Разогрейте сковороду, а тесто перелейте в кондитерский мешок или плотный пакет, сделав небольшое отверстие.
  4. На сухой горячей сковороде создавайте тонкие узоры, будто рисуете паутинку.
  5. Когда блины пропекутся, аккуратно подхватите их лопаткой и сверните в трубочку.

Приятного аппетита!

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